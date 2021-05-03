Два миллиардера и «Роснефть» подали в суд на издателя книги «Люди Путина»
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Два миллиардера и «Роснефть» подали в суд на издателя книги «Люди Путина»

12:53:395/3/2021Фото: pixabay.com
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Представитель Фридмана заявил изданию, что он и Авен не согласовывали свои действия с другими истцами и обратились в суд лишь после того, как в HarperCollins отказались обсуждать предложенные меры для исправления ситуации.

Два миллиардера и «Роснефть» подали в суд на издателя книги «Люди Путина»

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, бизнесмен Шалва Чигиринский и компания «Роснефть» в марте и апреле 2021 года подали иски о защите от клеветы к британскому издательству HarperCollins. Об этом пишет Financial Times.

Представитель Фридмана заявил изданию, что он и Авен не согласовывали свои действия с другими истцами и обратились в суд лишь после того, как в HarperCollins отказались обсуждать предложенные меры для исправления ситуации. Инициация исков связана с публикацией HarperCollins книги «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад». Книгу написала экс-журналист FT в Москве Кэтрин Белтон. В ней говорится о «приходе российского президента к власти и его отношения с олигархами».

Отмечается, что в издательстве книгу Белтон назвали "тщательно подготовленной" и важной работой.

- Мы будем решительно защищать право сообщать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес, — заявили в HarperCollins.

Автор книги от каких-либо комментариев отказалась.

Ранее в суд на издательство HarperCollins и Кэтрин Белтон подал российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович. Юридическая фирма Harbottle & Lewis LLP, которая представляет интересы предпринимателя, сообщила, что судебное разбирательство связано с рядом ложных и клеветнических заявлений, сделанных в отношении Абрамовича в книге «Люди Путина».

- Ложные обвинения в этой книге оказывают пагубное влияние не только на мою личную репутацию, но и на деятельность ФК «Челси», — цитирует Абрамовича пресс-служба лондонской команды.

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исккнигарепутациялюди путина
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