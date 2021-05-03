"Тайные пациенты" не будут проверять работу медиков в больницах Москвы, заявила власть
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"Тайные пациенты" не будут проверять работу медиков в больницах Москвы, заявила власть

2:20:265/3/2021Фото: pixabay.com
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Об этом заявили в пресс-службе департамента здравоохранения города. Ранее в Telegram-канале Baza пояивилась обратная информация.

"Никаких "тайных пациентов" департамент в больницы не направляет

Сообщения о том, что работу медиков в больницах Москвы будут проверять "тайные пациента", не правда. Об этом заявили в пресс-службе департамента здравоохранения города. Ранее в Telegram-канале Baza пояивилась обратная информация.

- Никаких "тайных пациентов" департамент в больницы не направляет. Все проверки медицинских организаций системы здравоохранения города Москвы проводятся, как правило, силами медицинской инспекции и линейного контроля и строго в установленном порядке, - сказал собеседник ТАСС.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что пациенты ЦГЮБ Бердска боятся обрушения светильников с потолка поликлиники №2 на ул. Боровая, 109. Открытый потолок в больнице увидела бердчанка Татьяна (имя изменено - прим. ред.). Женщина прогуливалась по коридорам больницы, вблизи рентгеновского кабинета, пока ждала дочку с приема.

- Когда будет ремонт в больнице - мы не знаем. Как там ходить - страшно. Свисают светильники,- сообщила "Курьер. Среда. Бердск" Татьяна 3 мая

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