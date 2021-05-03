Нужно ли идти в школу 4 мая 2021?
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Нужно ли идти в школу 4 мая 2021?

12:12:185/3/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
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Власти большинства регионов либо вовсе отменили уроки в школах, либо переложили ответственность на руководство школ.

Осваивать программу в праздники детям придется самостоятельно

С завтрашнего дня, 4 мая, в России начинается объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя, призванная улучшить эпидемическую ситуацию в стране, как рекомендовала главе государства глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Школам и детским садам в эту неделю глава Минпросвещения Сергей Кравцов порекомендовал уйти на дополнительные каникулы, однако подчеркнул, что окончательное решение — в ведении региональных ведомств и непосредственного руководства образовательных организаций.

Совсем отменить занятия решено в школах Свердловской области и Пермского края. Местные власти решили, что в эти дни дети и самостоятельно справятся с изучением материала, но при желании педагоги могут организовать для них онлайн-консультации для подготовки к выпускным экзаменам. Также занятий не будет в школах Алтайского края, Иркутской и Нижегородской области. В Кузбассе власти оставили решение проводить занятия в нерабочую неделю или нет за каждой конкретной школой.

А вот в Калининградской области школы и детские сады с 4 по 7 мая, согласно решению властей региона, продолжат работать в режиме буднего дня. Такое решение областные власти обосновали тем, что в «нерабочие» дни продолжат работать многие бюджетники и представители бизнеса, а значит нужно дать возможность их детям оставаться под присмотром.

- Мы посчитали правильным не лишать их младших детей возможности быть в детских садах, а старших — спокойно закончить учебный год и подготовиться к итоговой аттестации и выпускным работам в школах, - говорит глава региона Антон Алиханов.

В Новосибирской области, как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск» министр образования Сергей Федорчук порекомендовал школам не работать в эти дни. При этом власти Новосибирска и Бердска объявили, что для учеников 9-х и 11-х классов занятия продолжатся по расписанию.

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