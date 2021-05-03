Пропавших при восхождении на Эльбрус туристку и гида нашли мертвыми
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Пропавших при восхождении на Эльбрус туристку и гида нашли мертвыми

2:10:335/3/2021Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
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Эвакуация тел погибших с высоты 5,4 тысячи метров над уровнем моря состоится сегодня, 3 мая. Возможно, будет привлечена авиация МЧС России.

Пропавших при восхождении на Эльбрус туристку и гида нашли погибшими

Нашли тела пропавших 23 апреля 2021 года туристки и гида на северном склоне горы Эльбрус, сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд.

- На северном склоне Эльбруса обнаружены тела пропавших ранее девушки и гида, - сказал представитель отряда.

Эвакуация тел погибших с высоты 5,4 тысячи метров над уровнем моря состоится сегодня, 3 мая. Возможно, будет привлечена авиация МЧС России.

Напомним, гид-проводник и девушка-туристка должны были оказаться на место 21 апреля. Но этого не произошло. В последний раз девушка выходила на связь 17 апреля. Тогда она сказала папе, что они с гидом находятся в 200 метрах от вершины. Она упомянула, что из-за плохой погоды они вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку". 23 апреля начались активные поиски пропавших.

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