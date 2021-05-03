Пропавших при восхождении на Эльбрус туристку и гида нашли мертвыми

Нашли тела пропавших 23 апреля 2021 года туристки и гида на северном склоне горы Эльбрус, сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд.
- На северном склоне Эльбруса обнаружены тела пропавших ранее девушки и гида, - сказал представитель отряда.
Эвакуация тел погибших с высоты 5,4 тысячи метров над уровнем моря состоится сегодня, 3 мая. Возможно, будет привлечена авиация МЧС России.
Напомним, гид-проводник и девушка-туристка должны были оказаться на место 21 апреля. Но этого не произошло. В последний раз девушка выходила на связь 17 апреля. Тогда она сказала папе, что они с гидом находятся в 200 метрах от вершины. Она упомянула, что из-за плохой погоды они вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку". 23 апреля начались активные поиски пропавших.