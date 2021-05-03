Коронавирус в Бердске: Стали известны новые данные о зараженных за сутки на 3 мая

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал новые данные о зараженных в Бердске за сутки на 3 мая. Так, под медицинским наблюдением находятся 46 бердчан. За прошедшие сутки взято 90 тестов на выявление коронавируса.
За все время пандемии от болезни поправились и выписались из больниц 1 626 горожан. На сегодняшний день выявлено 2 новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1 702 случая коронавируса.
Напомним, на вчерашний день под медицинским наблюдением находились 47 жителей города. При этом тестов на коронавирус сделано не было. На 2 мая в Бердске также выявлено 2 новых зараженных коронавирусом.