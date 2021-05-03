Что за праздник Антипасха? Точная дата и запреты на 2021 год

Красную горку или Антипасху люди будут отмечать 9 мая 2021 года. Этим днем заканчивается Светлая седмица, в течение которой люди продолжали праздновать Пасху.
В этот день вспоминают события, описанные в Евангелии. Иисус после своего воскресения пришел к свои апостолам, среди которых не оказалось апостола Фомы. Впоследствии, когда ему рассказали о чуде воскрешения Иисуса Христа, он не поверил и сказал, что это произойдет тогда, когда он сам сможет прикоснуться к Иисусу и его ранам. На 8 день после воскрешения Иисус пришел к Фоме и тот уверовал в чудо, обратившись к Иисусу "Господь и Бог". В этой истории родилось нарицательное "Фома неверующий". Еще одно название дня - Фомино воскресенье.
Этот день называют Красной горкой - с этого дня начинались веселые гуляния, игрались свадьбы. Парням и девушкам запрещалось сегодня сидеть по домам - положено было вместе гулять и присматривать себе пару. В этот день можно испытать настоящие чувства и встретить того, кто предсказан вам судьбой.
В этот день в храмах закрываются царские врата, которые были открытыми всю Светлую седмицу. С этого дня разрешается венчание в церкви.
Запрещено сегодня ссориться. Кто ослушается, не сможет помириться до самого Вознесения Господня.
Приметы на Красную горку
- Если умыться перед иконами, весь год проведете в достатке.
- Начатые дела в этот день будут неудачными - старались не работать.
- Накормить сегодня семь бездомных животных - к счастью и достатку.
- В этот день загадывают на монетку желание и бросают ее в колодец.