Что за праздник Антипасха? Точная дата и запреты на 2021 год
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Что за праздник Антипасха? Точная дата и запреты на 2021 год

4:20:315/3/2021Фото: Православие
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икона
В этот день апостол Фома уверовал в воскрешение Иисуса

Красную горку или Антипасху люди будут отмечать 9 мая 2021 года. Этим днем заканчивается Светлая седмица, в течение которой люди продолжали праздновать Пасху.

В этот день вспоминают события, описанные в Евангелии. Иисус после своего воскресения пришел к свои апостолам, среди которых не оказалось апостола Фомы. Впоследствии, когда ему рассказали о чуде воскрешения Иисуса Христа, он не поверил и сказал, что это произойдет тогда, когда он сам сможет прикоснуться к Иисусу и его ранам. На 8 день после воскрешения Иисус пришел к Фоме и тот уверовал в чудо, обратившись к Иисусу "Господь и Бог". В этой истории родилось нарицательное "Фома неверующий". Еще одно название дня - Фомино воскресенье.

Этот день называют Красной горкой - с этого дня начинались веселые гуляния, игрались свадьбы. Парням и девушкам запрещалось сегодня сидеть по домам - положено было вместе гулять и присматривать себе пару. В этот день можно испытать настоящие чувства и встретить того, кто предсказан вам судьбой.

В этот день в храмах закрываются царские врата, которые были открытыми всю Светлую седмицу. С этого дня разрешается венчание в церкви.

Запрещено сегодня ссориться. Кто ослушается, не сможет помириться до самого Вознесения Господня.

Приметы на Красную горку


  • Если умыться перед иконами, весь год проведете в достатке.
  • Начатые дела в этот день будут неудачными - старались не работать.
  • Накормить сегодня семь бездомных животных - к счастью и достатку.
  • В этот день загадывают на монетку желание и бросают ее в колодец.

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Светлая седмицаАнтипасхафомина неделяапостол ФомаФома неверующий
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