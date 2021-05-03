Симптомы тяжелого течения коронавируса у ребенка назвал Роспотребнадзор

Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал родителям, на что нужно обратить особенное внимание про заражении ребенка коронавирусом. Сообщается, что если у малыша появились одышка, повышенная температура более тр3х дней и сыпь, то это может быть признаком перехода болезни в тяжклую форму.
- Появление у ребёнка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трёх дней, — повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии, — цитирует РИА Новости Горелова.
Как сообщает медик, изменения на рентгенографии могут говорить о развитии осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома.
Крайне важно обратить внимание на появление сыпи на теле ребенка. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что все переболевшие коронавирусом в тяжёлой форме будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр в приоритетном порядке. Об этом упоминал и глава страны Владимир путин в своем послании Федеральному собранию.