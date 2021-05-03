Симптомы тяжелого течения коронавируса у ребенка назвал Роспотребнадзор
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Симптомы тяжелого течения коронавируса у ребенка назвал Роспотребнадзор

2:45:405/3/2021Фото: pixabay.com
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Крайне важно обратить внимание на появление сыпи на теле ребенка.

Названы симптомы тяжёлого течения COVID-19 у ребёнка

Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал родителям, на что нужно обратить особенное внимание про заражении ребенка коронавирусом. Сообщается, что если у малыша появились одышка, повышенная температура более тр3х дней и сыпь, то это может быть признаком перехода болезни в тяжклую форму.

- Появление у ребёнка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трёх дней, — повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии, — цитирует РИА Новости Горелова.

Как сообщает медик, изменения на рентгенографии могут говорить о развитии осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома.

Крайне важно обратить внимание на появление сыпи на теле ребенка. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что все переболевшие коронавирусом в тяжёлой форме будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр в приоритетном порядке. Об этом упоминал и глава страны Владимир путин в своем послании Федеральному собранию.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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