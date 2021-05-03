От коронавируса скончались 4 пациента в Новосибирской области. Все данные о вирусе на 3 мая 2021

Оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области обнародовал новые данные о зараженных за сутки на 3 мая. Сообщается, что за последние сутки в регионе выявлено 41 326 случаев коронавируса. за последние сутки прибавилось 72 пациента. При этом поправились от болезни за все время пандемии 37 857 пациентов. За последние сутки таких счастливчиков стало на 11 больше.
Также стало известно о том, что от вируса скончались еще четыре пациента: женщины в возрасте 81 и 83 лет и мужчины в возрасте 64 и 73 лет. Всего в регионе от коронавируса ушли из жизни 1 765 человек.
В отделениях реанимации продолжают бороться за жизнь 45 сибиряков. На ИВЛ находятся 7 пациентов.
Стоит отметить, что всего в Новосибирской области проведено 1 525 610 тестов на коронавирус. Кстати, за последние сутки зафиксировано 569 обращений больных ОРВИ.