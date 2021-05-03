Сколько стоит обработать дачу или огород от клещей в Бердске и Новосибирске и вредно ли это для урожая, рассказали эксперты
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Сколько стоит обработать дачу или огород от клещей в Бердске и Новосибирске и вредно ли это для урожая, рассказали эксперты

4:12:305/3/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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С каждым днем число обращений к медикам по поводу укуса опасного насекомого растет. Наилучшее время для проведения дезинсекции – весной. Но как провести двукратную, эффективную обработку безвредно и чтобы решить проблему с клещами на весь летний сезон, разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

Клещи представляют собой подкласс членистоногих и являются переносчиками энцефалита

С наступлением весны проснулась природа, а вместе с ней клещи. С каждым днем число обращений к медикам растет. Перед владельцами частных домов и дач остро стоит вопрос о необходимости обезопасить себя, своих детей и свой участок от переносчиков энцефалита. "Курьер. Среда. Бердск" выяснил, как, когда и при каких условиях стоит проводить акарицидную обработку от клеща на участке.

Клещи выходят из спячки и становятся активны при температуре свыше 5 градусов тепла, поэтому первую обработку территории проводят весной. Обязательным условием успешной дезинсекции являются - благоприятные погодные условия последующие 3 дня, то есть отсутствие ветра и дождя.

Так какие же компании могут провести обработку от клеща в Бердске? Как выяснилось, все компании расположены в Новосибирске, но готовы осуществить выезд. Как заверили специалисты, обработка от клеща проводится до плодоношения и для урожая абсолютна безвредна.

Компании, готовые провести обработку от клеща в Бердске

1. "Абсолют".

Цена: 3000 рублей (до 10 соток с выездом). Если порядка 10 соток, то стоимость составит 3500 рублей.

Условия: В момент обработки на территории лучше не находиться и после обработки стоит воздержаться от прогулок на участке хотя бы на один день.

2. "Без запаха"

Цена: 3000 рублей (до 10 соток с выездом в Бердск). Выезд в Искитим - 500 рублей.

Условия: Во время обработки важно, чтобы никого не было на территории ориентировочно 20-30 минут. После обработки нельзя появляться на участке в течение 2-х часов.

3. "ГлавДезЦентр"

Цена: 3755 рублей (до 6 соток с выездом) Если до 10 соток, то цена будет выше и составит 4355 рублей.

Условия: Обработка занимает 10-15 минут. Далее 2 часа на участке лучше не находиться. Детям и животным лучше ограничить пребывание примерно на 2-3 дня.

4. "Сибдез"

Цена: Выезд в Бердск стоит 500 рублей. С гарантией, 1,5 месяца - 170 рублей сотка. С гарантией 3 месяца - 250 рублей сотка. С гарантией весь сезон - 350 рублей сотка. Таким образом, при максимальной гарантии и участке в 10 соток стоимость обработки составит - 3750 рублей.

Условия: Взрослые через 2-3 часа уже могут заниматься своими делами на участке. Детям и животным желательно подождать сутки.

5. "Чистое небо"

Цена: Стоимость минимального выезда составит 2500 рублей (до 10 соток).

Условия: На территории нельзя находиться в течение получаса. В помещении нельзя находиться 2 часа. Обработка занимает 10-15 минут.

Напомним, что ранее в Бердске обработали от клеща 11 рощ и лес в микрорайоне "Молодежный". Начальная стоимость акарицидной обработки составила 270 тысяч рублей. Обработка проводилась в ночное время.

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