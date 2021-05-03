Молитвы на родительский день 9 мая 2021: кого поминать в первую очередь?

Почти 25 лет назад день 9 мая официально Архиерейским собором признан днем поминовения усопших воинов. В этот день поминаются те, кто погиб во времена Великой Отечественной войны. Эти поминовения всегда проводятся в День победы.
Именно в этот день можно прийти в храм и помолиться за умерших солдат, за всех тех, кто отдал свои жизни ради своих потомков и своей Родины.
9 мая приходят к братским могилам, к мемориалам, к местам захоронений солдат. Несут цветы и зажигают лампады. Минута молчания стала традицией в этот день.
Священники совершают в храмах особые службы. Поскольку любое поминовение невозможно без молитвы. Утром совершается специальная лития за умерших и благодарственный молебен за Победу.
После посещения храма можно посетить могилы. Дома в этот день разрешается собрать поминальный стол. На него, по традиции, готовится кутья и пекутся блины. Собравшись всем вместе можно помолиться за умерших.
Поминают в этот день не только солдат, но также и тех, кто мученически погиб во время войны.
Поминальная молитва об усопших воинах (для чтения дома)"Господи, молим тебя. Прими к Себе души раб твоих (имена погибших), упокой их души, лиши тех страданий и мучений! Призри воевавших за спасение земли русской, Отечества нашего, детей твоих. Прости солдатам усопшим все грехи, молим тебя, Господи!"
Можно поминать и обычными поминальными молитвами, которые есть в каждом молитвослове. Главное - вспомнить об умерших и помолить за них Господа.