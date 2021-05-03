Траур объявлен в Волгоградской области 3 мая 2021 по погибшим детям в ДТП на Ставрополье
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Траур объявлен в Волгоградской области 3 мая 2021 по погибшим детям в ДТП на Ставрополье

3:43:545/3/2021Фото: pixabay.com
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30 апреля на 535-м километре автодороги Астрахань–Ставрополь произошло столкновение трех автомобилей. В их числе были грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск.

Волгоградская область объявила траур по погибшим в ДТП на Ставрополье

В Волгоградской области 3 мая объявлен траур по погибшим в страшном ДТП детям на трассе Ставрополья.

- В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение об объявлении 3 мая 2021 года на территории Волгоградской области траура, — сообщили в администрации региона.

Напомним, 30 апреля на 535-м километре автодороги Астрахань–Ставрополь произошло столкновение трех автомобилей. В их числе были грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. В результате аварии пять детей погибли, еще девять человек госпитализировали.

Виновным в трагедии предварительно назвали водителя легкового автомобиля. По факту аварии возбудили уголовное дело. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал водителя легковушки до 30 июня. Директор Волгоградской спортивной школы, в которой тренировались погибшие дети, отправлен под домашний арест.

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насмертьтраурДТП
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