Настоящая трагедия произошла 2 мая в Курской области. 6-летний ребенок задавил собственную мать на машине. Инцидент случился в Щигровском районе. Сообщается, что на Пасху семья решила посетить кладбище. Пока взрослые занимались важными делами, мальчик забрался в автомобиль ВАЗ-2107, провернул ключ в зажигании и завел двигатель, сообщает издание "Районный вестник". Предполагается, что в автомобиле была включена задняя скорость, так как автомобиль начал движение назад и сбил 29-летнюю маму ребенка. После машина врезалась в стоящий рядом "Ниссан Мурано".Несчастную зажало между двух автомобилей. Ее экстренно госпитализировали, но от полученных травм молодая женщина умерла в больнице.
На кладбище 6-летний мальчик на автомобиле задавил свою мать
3:54:005/3/2021
Родители отвлеклись, когда ребенок провернул ключ зажигания. Женщину зажало между двумя автомобилями.
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