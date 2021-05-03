РПЛ и РФС проведут проверку после жалоб фанатов "Локомотива"
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РПЛ и РФС проведут проверку после жалоб фанатов "Локомотива"

4:28:435/3/2021Фото: pixabay.com
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После игры "Локомотив" заявил, что в отношении болельщиков железнодорожников были предприняты "чрезмерные ограничительные меры". Например, для фанатов были предоставлены 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000

РПЛ и РФС проведут проверку после жалоб фанатов "Локомотива"

Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проведет проверку из-за заявления "Локомотива" Москвы о жалобах болельщиков команды, поступивших после матча чемпионата России против санкт-петербургского "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

- РПЛ совместно с РФС проведёт проверку по факту заявления "Локомотива" о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив", - говорится в сообщении.

Уже известно, что за проверку будет отвечать дирекция РПЛ по безопасности и работе с болельщиками. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС получит документы по 28-му туру 4 мая. Лишь после этого чего объявят повестку ближайшего заседания комитета.

Напомним, встреча 28-го тура РПЛ прошла 2 мая и завершилась со счетом 6:1 в пользу "Зенита", который досрочно стал чемпионом России.

После игры "Локомотив" заявил, что в отношении болельщиков железнодорожников были предприняты "чрезмерные ограничительные меры". Например, для фанатов были предоставлены 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000, болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы "Локомотива", в итоге выделенная для гостей часть трибун оказалась переполнена.

Также в заявлении "Локомотива" говорится, что в середине второго тайма болельщиков не выпускали в подтрибунное помещение – выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа. После игры все болельщики, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города. И это при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены.

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