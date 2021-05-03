Непал прекращает авиаперелеты 3 мая. Россияне должны срочно вернутся на родину до 6 мая

Правительство Непала полностью приостановило с 3 мая все внутренние авиаперелеты. С 6 мая будет прекращено международное авиасообщение. Об этом сообщил ТАСС посол России в Непале Алексей Новиков.
Дипмиссия попросила россиян перенести поездки в это гималайское государство на более позднее время. Те. кто сегодня находятся в Непале. срочно должны вернуться в России.
- Мы официально уведомлены, что правительство Непала решило приостановить с сегодняшнего дня внутренние перелеты и закрыть с предстоящего четверга международные авиаперелеты в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Больницы в Непале испытывают недостаток свободных мест и нехватку оборудования и медикаментов, - сказал Новиков. - Мы обращаемся к российским гражданам с просьбой как можно скорее покинуть пределы этой страны на фоне резко ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией.
На какой срок приостановлены перелеты, пока что неизвестно.
Посол России попросил всех россиян, которые не могут покинуть Непал до 6 мая, связаться с посольством РФ по телефонам: (+977-1) 441-21-55, 441-10-63 и (+977) 980-10-47-187.