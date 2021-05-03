Мощное землетрясение с магнитудой в 5,9 баллов ощутили жители Иркутской области
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Мощное землетрясение с магнитудой в 5,9 баллов ощутили жители Иркутской области

4:35:245/3/2021Фото: seis-bykl.ru
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,Эпицентр землетрясения находился в Монголии в районе озера Хубсугул

Ранее в Иркутской области серия толчков была зафиксирована 26 апреля
Ранее в Иркутской области серия толчков была зафиксирована 26 апреля

Достаточно сильное землетрясение ощутили жители Иркутской области днем 3 мая. Толчки земли оцениваются в 4 балла. Их ощутили в 16:46 по местному времени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Эпицентр землетрясения находился в Монголии в районе озера Хубсугул, сообщают специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Энергетический класс - 14,5. Возможная максимальная интенсивность землетрясения в эпицентре - 7,9. Магнитуда - 5,9. Отмечается, что сообщения о разрушениях не поступали.

В последний раз землетрясение в Иркутской области ощущалось 26 апреля. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в Забайкальском крае.

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Иркутская областьземлетрясениятолчки земли
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