Коронавирусом заразились 8 489 человек в России за сутки на 3 мая
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Коронавирусом заразились 8 489 человек в России за сутки на 3 мая

4:55:055/3/2021Фото: pixabay.com
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За сутки выздоровели 6 367 человек, жертвами заболевания стали 336 пациентов.

За сутки выздоровели 6 367 человек
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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От коронавируса скончались 4 пациента в Новосибирской области. Все данные о вирусе на 3 мая 2021Коронавирус в Бердске: Стали известны новые данные о зараженных за сутки на 3 маяЕщё 1593 новости

По сообщениям оперативного штаба, за последние 24 часа в регионах Российской Федерации выявили 8489 новых случаев заражения коронавирусом. Новые случаи COVID-19 были зарегистрированы в 82 регионах страны. Как сообщает оперштаб, 13,8% пациентов не испытывали признаков заражения.

Кроме того, за сутки выздоровели 6 367 человек, жертвами заболевания стали 336 пациентов. Всего случаев заболевания за всю пандемию в России выявлено 4 831 744 заражений. Больше всего инфицированных обнаружено в Москве и Санкт-Петербурге.

Сообщается, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.

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