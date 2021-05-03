Коронавирусом заразились 8 489 человек в России за сутки на 3 мая

По сообщениям оперативного штаба, за последние 24 часа в регионах Российской Федерации выявили 8489 новых случаев заражения коронавирусом. Новые случаи COVID-19 были зарегистрированы в 82 регионах страны. Как сообщает оперштаб, 13,8% пациентов не испытывали признаков заражения.
Кроме того, за сутки выздоровели 6 367 человек, жертвами заболевания стали 336 пациентов. Всего случаев заболевания за всю пандемию в России выявлено 4 831 744 заражений. Больше всего инфицированных обнаружено в Москве и Санкт-Петербурге.
Сообщается, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.