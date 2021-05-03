Георгий Победоносец-2021: что запрещено делать 6 мая, какую молитву читать?

6 мая - день памяти святого Георгия Победоносца в церковном календаре. А в народном календаре это Егорьев или Юрьев день, который имеет свои традиции, запреты и приметы.
Традиции 6 маяТрадиционно в этот день молятся святому Георгию о хорошем урожае, о защите скота, об избавлении от врагов и несчастий, об исцелении, о помощи в любом трудном дела. Женщины молились о своих сыновьях и мужьях, находящихся на службе. Многие в молитвах просили святого об исполнении их самых зачетных желаний. Ни одна просьба, звучавшая искренне и с чистым сердцем, не оставалась не услышанной.
В этот день особые почести оказывались пастухам. Их одаривали подарками. готовили им вкусные блюда, которые приносились им прямо на рабочее место - на пастбище. С того дня скотину начинали выгонять на выпас.
Запреты в Юрьев деньВ этот день строго запрещалось работать с шерстью. Нельзя было приять шерсть, чесать ее, вязать изделия из шерстяных ниток, не трогали и шерстяную одежду в этот день. У ослушавшихся этого запрета волки утаскивали вес скот со двора или с пастбища.
Запрещалось неуважительно и грубо обращаться с пастухами.
В этот день запрещалось ходить в обуви по росе. Можно было ею умываться либо осторожно ходить по ней чистыми ногами. Женщины собирали росу и хранили ее для последующих умываний.
Строго запрещалось в этот день расчесывать волосы и делать прически - волосы могли стать редкими, ломкими и больными.
На ночь запрещалось оставлять на улице белье - обратно с ним после ночи можно было в дом занести болезни.
Народные приметы и праздники 6 мая 2021 годаПогода на Юрьев день прямо противоположна характеру лета.
Гром гремит - лето будет мокрое.
Солнце в этот день обещает теплую предстоящую неделю.
День хорошо подходил для рыбалки и охоты. Но в 2021 году идет Светлая седмица - рыбачить и охотиться запрещено.
Строго запрещается сегодня ругаться с кем бы то ни было - можно стать жертвой молнии во время грозы.