Георгий Победоносец-2021: что запрещено делать 6 мая, какую молитву читать?
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Георгий Победоносец-2021: что запрещено делать 6 мая, какую молитву читать?

6:20:355/3/2021Фото: Свято-Филаретовский православно-христианский институт
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В этот день запрещалось ходить в обуви по росе. Можно было ею умываться либо осторожно ходить по ней чистыми ногами. Женщины собирали росу и хранили ее для последующих умываний.

икона
Георгий Победоносец считается главным покровителем воинов

6 мая - день памяти святого Георгия Победоносца в церковном календаре. А в народном календаре это Егорьев или Юрьев день, который имеет свои традиции, запреты и приметы.

Традиции 6 мая

Традиционно в этот день молятся святому Георгию о хорошем урожае, о защите скота, об избавлении от врагов и несчастий, об исцелении, о помощи в любом трудном дела. Женщины молились о своих сыновьях и мужьях, находящихся на службе. Многие в молитвах просили святого об исполнении их самых зачетных желаний. Ни одна просьба, звучавшая искренне и с чистым сердцем, не оставалась не услышанной.

В этот день особые почести оказывались пастухам. Их одаривали подарками. готовили им вкусные блюда, которые приносились им прямо на рабочее место - на пастбище. С того дня скотину начинали выгонять на выпас.

Запреты в Юрьев день

В этот день строго запрещалось работать с шерстью. Нельзя было приять шерсть, чесать ее, вязать изделия из шерстяных ниток, не трогали и шерстяную одежду в этот день. У ослушавшихся этого запрета волки утаскивали вес скот со двора или с пастбища.

Запрещалось неуважительно и грубо обращаться с пастухами.

В этот день запрещалось ходить в обуви по росе. Можно было ею умываться либо осторожно ходить по ней чистыми ногами. Женщины собирали росу и хранили ее для последующих умываний.

Строго запрещалось в этот день расчесывать волосы и делать прически - волосы могли стать редкими, ломкими и больными.

На ночь запрещалось оставлять на улице белье - обратно с ним после ночи можно было в дом занести болезни.

Народные приметы и праздники 6 мая 2021 года

Погода на Юрьев день прямо противоположна характеру лета.

Гром гремит - лето будет мокрое.

Солнце в этот день обещает теплую предстоящую неделю.

День хорошо подходил для рыбалки и охоты. Но в 2021 году идет Светлая седмица - рыбачить и охотиться запрещено.

Строго запрещается сегодня ругаться с кем бы то ни было - можно стать жертвой молнии во время грозы.

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день памятипраздникиГеоргий победоносецЮрьев деньЕгорьев день
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