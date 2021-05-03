В Бердске жильцы высотки на ул. Первомайской намерены отсудить шлагбаум двора. Скандалы соседей из первых уст

Правом закрыть территорию двора от посторонних обладают жильцы любого многоквартирного дома. Конечно, существует ряд оговорок и правил на этот счет, однако в большинстве случаев такое решение не встречает особого сопротивления. Однако с 1 января 2021 года в России действуют новые правила касательно шлагбаумов и прочих конструкций, преграждающих въезд. Теперь они должны быть оборудованы специальной системой, позволяющий машинам пожарных или других экстренных служб открывать их самостоятельно, в любое время дня и ночи. Практика показывает, что простыми решениями собственники квартир, судя по всему, не отделаются.
Огромные траты
Предписание об установке дополнительной системы жильцы ул. Первомайской, 123 получили 27 апреля, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» старшая по дому Ольга. Согласно условиям, жильцы обязаны либо обустроить на въезде во двор сторожку, в которой круглый год будет сидеть дежурный, а значит нужно минимум три человека для организации сменной работы, либо установить систему видеофиксации, автоматически открывающую проезд при появлении пожарной машины.
- Мы, жильцы, им предложили сделать брелок и ключ, который у мастеров есть, чтобы они даже в случае если свет отключат могли открыть шлагбаум принудительно. На наше предложение они ответили — никто не будет выходить из машины и нажимать ни на какие кнопки. Но разве это сильно отличается от того, что предлагают они? Установка системы, которую они требуют, стоит от 60 тысяч, но это не самое страшное. Еще 10 тысяч в месяц мы должны будем платить компании, которая занимается ее обслуживанием, это не считая 2200 за обслуживание самого шлагбаума, которые мы и так платим. Для нашего двора это очень большие деньги, - говорит Ольга 3 мая.
Примечательно, что на деле система и вовсе может не потребоваться. Героиня вспоминает недавний случай, когда жильцы вызвали пожарных, почувствовав из подвала запах гари. По ее словам, приехавшие на вызов сотрудники даже не стали заезжать во двор, куда выбежали жильцы дома, каждый из которых был готов открыть тот самый шлагбаум, а припарковались рядом, после чего проверили подвал и убедились, что дело в проводимых там сварочных работах. После чего провели со старшей беседу и уехали восвояси.
- Нас поставили перед фактом, и чтобы не потерять наши деньги, которые мы уже вложили, и не потерять безопасность нашего двора, ради которой мы и ставили шлагбаум, мы должны что-то предпринять. Мы настроены судиться и с МЧС, и с администрацией Бердска, если надо будет, - делится планами собеседница редакции.
Добрососедская война
Больше всего жильцов дома возмущают не требования надзорного органа, а то, что во всем Бердске, где таких шлагбаумов установлено немало, претензии возникли только к дому на Первомайской, 123, да к их соседям с Первомайской, 129а. И граждане уверены, что не последнюю роль тут сыграла обида жителей близлежащих высоток, обиженных на то, что шлагбаум лишил их удобного выезда на городские улицы.
Ольга уверяет, что единственная причина установки шлагбаума и закрытия двора от посторонних — забота о жильцах дома, под окнами которых каждое утро проходило оживленное движение из водителей со всего квартала.
- Бывали случаи, когда дети выбегали из подъезда и чуть не попадали под машины, едущие с большой скоростью. Когда шлагбаума не было, ехало очень много машин, и грузовых, и легковых, и всех остальных. Они ведь не просто проезжали, а пытались успеть еще и перекресток проскочить, пока светофор «зеленый». Меня саму однажды чуть не сбили, - вспоминает старшая по дому.
Более того, по ее словам из-за чужих машин во дворе в прошлом году, во время коммунальной аварии у ТЦ «Орбита», к колодцам во дворе дома не смогла проехать ассенизаторская машина — водитель просто отказался делать это, испугавшись зацепить оставленные авто. Также, по словам Ольги, некоторые соседи вовсе повадились оставлять на чужой помойки свой мусор — просто потому что им так удобнее.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» приводил рассказ Натальи, жительницы Первомайской, 123а. По ее словам, установка шлагбаума во дворе Первомайской, 123 лишила жителей микрорайона самого удобного выезда к городским дорогам, из-за чего во дворах домов стали появляться большие пробки. Кроме того, она утверждала, что жильцы дома оставляют свои машины и за границами своего двора. Впрочем, Ольга последнее отрицает.
- Как старшая по дому, я знаю все марки машин наших жильцов и их номера. Знаю какая кому принадлежит. Но в нашем дворе парковались и жители соседних домов, просто потому что им так удобнее. И обиднее всего, что из-за этих машин мы даже толком снег зимой не могли почистить. Я сама выходила, пинала машины по колесам, чтобы водители вышли и их убрали, но те только отключали сигнализацию из окон и никак не реагировали, - уверяет она.
Что касается отношений с соседями, старшая по дому их называет весьма натянутыми. По ее словам, для выезда в город водители могли бы воспользоваться открытым в этом году проездом к Черемушной за Первомайской, 130, или даже ехать через дворы домов на ул. Пионерской, 125 и 127. Правда, их жильцы, хоть пока и не огородили свою территорию, оберегают ее не менее ревностно.
На вопрос о том, кому же все-таки принадлежат машины, подпирающие тот самый шлагбаум, на которые жаловалась Наталья, Ольга отвечает, что владельцев следует искать точно не в доме № 123. Упомянула только то, что эти машины появляются так, будто специально пытаются навредить жителям дома. Так, некая женщина на маленькой иномарке любит припарковаться так, чтобы закрыть датчик шлагбаума и тот не смог самостоятельно закрыться, без помощи мастера, который приезжает только в рабочее время. А некий мужчина на микроавтобусе однажды вовсе припарковался поперек дороги, параллельно шлагбауму, намертво перегородив выезд. К вопросу о пожарной безопасности.
- Жители этих домов еще и между собой не дружные, в отличие от нас. У нас все друг другу на помощь придут, случись что, а в Первомайской, 123а даже не знают как старшую по дому зовут, если она у них вообще есть. Был случай, когда их жилец попросил меня посмотреть камеры, его машину ночью кто-то зацепил. Я всю ночь на это потратила, хотя мне нужно было на работу на следующий день, но нашла нужный момент и благодаря этому он смог добиться компенсации. Но все равно у них во всех бедах виноваты мы. Когда я просила номера телефонов у тех, кто бросал машины в нашем дворе, меня только обматерили, - подчеркивает Ольга.
Свои проблемы жильцы Первомайской, 123 намерены решать, как и прежде, сообща. Но если с пожарными договориться или добиться справедливости в суде еще гипотетически возможно, то как быть с соседями — загадка. Ведь в диалог они уже не верят.
- Мы устали все это терпеть, наш главный приоритет — безопасность наших жителей, особенно детей. И мы будем за нее бороться, - отвечает старшая по дому на Пионерской, 123.