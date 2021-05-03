Можно ли уже подавать заявление на новые выплаты в 10 000 и 5650 рублей от Путина, стало известно

Родители России не перестают заглядывать на сайт Госуслуг в надежде, что появился раздел подачи заявлений на новые выплаты от Владимира Путина.
Напомним, что президент страны 23 апреля 2021 года объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. Это произошло во время его выступления с посланием к Федеральному собранию.
Самая важная выплата – это 10 000 рублей каждому ребенку-школьнику, включая будущих первоклассников. Она поступит в семьи на каждого ребенка в середине августа. И тут не нужно соблюдать никаких дополнительных условий в плане доход в у семьи на каждого человека.
Вторая выплата более узкая и предназначена для детей из неполных семей. Именно такие семьи в сложной экономической ситуации давно просили россияне поддержать главу России.
Важно, чтобы в семье был один родитель, не важно, мама или папа, который воспитывает детей. Еще одно условие – доход должен быть на каждого члена семьи ниже одного прожиточного минимума – в каждом регионе его размер разный. Но в среднем это выходит 5650 рублей.
Пособие будет ежемесячным и выплачивать его будут детям от 8 до 16 лет включительно. Дата начала выплаты – 1 июля 2021 года.
Многим не ясно, какую семью считать неполной? Каковы критерии?
Родители разведены и одному из них суд присудил выплачивать алименты на детей – первая категория. Вторая – родитель умер или без вести отсутствует. Третья – вообще в свидетельстве о рождении ребенка отце не указан, то есть стоит прочерк.
На 3 мая 2021 на сайте Госуслуг пока окно подачи заявлений на эти выплаты не появилось. Но на днях премьер Мишустин уверил президента Путина, что нормативная база готовиться, а спикер Госдумы Володин заявил, что Госдума усиленно готовит законодательную базу.