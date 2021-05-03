Европа хочет впускать в свои страны туристов с прививкой от коронавируса

Еврокомиссия предложила впускать на территорию иностранцев, которые вакцинировались препаратом, прошедшим процесс одобрения. Российский препарат «Спутник V» с марта 2021 года проходит процесс одобрения в Евросоюзе.
Исполнительный орган Евросоюза считает, что можно выдавать разрешение на въезд не только тем, кто живет в стране с хорошей эпидемиологической обстановкой, но и граждан, сделавших прививку от коронавируса. Препарат должен быть и из тех вакцин, которые ВОЗ одобрила к использованию в экстренных случаях.
До прибытия в европейские страны, с момента вакцинации должно пройти не меньше 14 дней.
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", в России вакцинация проходит во всех регионах страны. Для того чтобы получить прививку, необходимо обратиться в медицинское учреждение, либо приехать по адресу, где работают мобильные бригады. Кроме того, записаться на укол можно на сайте госуслуг.