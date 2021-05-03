Мощный космический шторм мая 2021: магнитная буря продлится шесть дней
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мощный космический шторм мая 2021: магнитная буря продлится шесть дней

8:20:155/3/2021Фото: pxhere
0

солнце
Шесть дней продлится сильная магнитная буря

Самая сильная и продолжительная по времени магнитная буря накроет Землю с 11 по 17 мая. Пик бури придется на 14 мая - сила ударов будет достигать 6 баллов.

Таких мощных ударов не было давно. Учитывая продолжительность бури, стоит быть аккуратнее каждому жителю Земли.

Особенно неблагоприятно такие периоды переносятся людьми с гипертонией - у них сильно повышается давление, могут возникать проблемы с сосудами и кровообращением. В периоды магнитных бурь количество инсультов и инфарктов резко увеличивается, поэтому если вы чувствуете, что лекарства не помогают снижать давление или возникли боли в грудной клетке - не сидите дома, полагаясь на то, что все само пройдет - обратитесь за медицинской помощью в скорую помощь.

Частыми являются также головные боли, которые могут перейти в мигрени. Это также вызвано тонусом сосудов - повышается внутричерепное давление. Если у вас есть назначенные препараты - не забывайте своевременно их принимать. Головные боли терпеть нельзя.

У людей с неврологическими расстройствами наблюдаются раздражительность, апатия, бессонница. Нужно постараться максимально оградить себя от стрессов, конфликтных ситуаций. Возможно. поможет уединение.

Постарайтесь больше ходить пешком, гулять вдали от дорог и промышленных объектов, избегайте большого скопления людей, не проводите много времени в торговых центрах. Недостаток кислорода отрицательно сказывается на состоянии здоровья.

Поскольку организму и так трудно справляться с последствиями бурь - ограничьте физические нагрузки. Внимательность в эти дни тоже снижается - откажитесь от поездок за рулем. Перенесите важные встречи и заключения сделок.

Откажитесь от соленой, жареной и жирной пищи, отдайте предпочтение овощам и фруктам. Меньше пейте кофе, от алкоголя вообще лучше воздержаться. Перейдите на чаи с травами и медом.

Здоровья вам!

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
прогнозмагнитная буряметеозависимость
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы переносите такие мощные бури?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Мощный космический шторм мая 2021: магнитная буря продлится шесть дней
    8:20:15 5/3/2021
    Мощный космический шторм мая 2021: магнитная буря продлится шесть дней
    Собаки рвали 9-летнюю девочку: На лице и теле обнаружили не менее 100 ран
    8:00:09 5/3/2021
    Собаки рвали 9-летнюю девочку: На лице и теле обнаружили не менее 100 ран
    БердскГорят дачи на майских праздниках в Бердске. На этот раз в СНТ "Вега-3"
    7:30:09 5/3/2021
    Горят дачи на майских праздниках в Бердске. На этот раз в СНТ "Вега-3"
    Что можно сажать с 1 по 15 мая 2021, если стоит теплая погода?
    7:20:58 5/3/2021
    Что можно сажать с 1 по 15 мая 2021, если стоит теплая погода?
    Европа хочет впускать в свои страны туристов с прививкой от коронавируса
    7:01:00 5/3/2021
    Европа хочет впускать в свои страны туристов с прививкой от коронавируса
    Раскрыто реальное число умерших от коронавируса: Их в 2,5 раза больше официальных цифр в Новосибирской области
    6:40:19 5/3/2021
    Раскрыто реальное число умерших от коронавируса: Их в 2,5 раза больше официальных цифр в Новосибирской области
    Срочное заявление Путина о выплатах 10 000 и 5650 рублей: Приказано выплатить и отчитаться
    6:30:32 5/3/2021
    Срочное заявление Путина о выплатах 10 000 и 5650 рублей: Приказано выплатить и отчитаться
    Георгий Победоносец-2021: что запрещено делать 6 мая, какую молитву читать?
    6:20:35 5/3/2021
    Георгий Победоносец-2021: что запрещено делать 6 мая, какую молитву читать?
    Налоговый вычет за дачу: Как получить, узнайте подробности
    6:05:05 5/3/2021
    Налоговый вычет за дачу: Как получить, узнайте подробности
    Можно ли уже подавать заявление на новые выплаты в 10 000 и 5650 рублей от Путина, стало известно
    5:27:24 5/3/2021
    Можно ли уже подавать заявление на новые выплаты в 10 000 и 5650 рублей от Путина, стало известно