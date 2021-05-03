Мощный космический шторм мая 2021: магнитная буря продлится шесть дней

Самая сильная и продолжительная по времени магнитная буря накроет Землю с 11 по 17 мая. Пик бури придется на 14 мая - сила ударов будет достигать 6 баллов.
Таких мощных ударов не было давно. Учитывая продолжительность бури, стоит быть аккуратнее каждому жителю Земли.
Особенно неблагоприятно такие периоды переносятся людьми с гипертонией - у них сильно повышается давление, могут возникать проблемы с сосудами и кровообращением. В периоды магнитных бурь количество инсультов и инфарктов резко увеличивается, поэтому если вы чувствуете, что лекарства не помогают снижать давление или возникли боли в грудной клетке - не сидите дома, полагаясь на то, что все само пройдет - обратитесь за медицинской помощью в скорую помощь.
Частыми являются также головные боли, которые могут перейти в мигрени. Это также вызвано тонусом сосудов - повышается внутричерепное давление. Если у вас есть назначенные препараты - не забывайте своевременно их принимать. Головные боли терпеть нельзя.
У людей с неврологическими расстройствами наблюдаются раздражительность, апатия, бессонница. Нужно постараться максимально оградить себя от стрессов, конфликтных ситуаций. Возможно. поможет уединение.
Постарайтесь больше ходить пешком, гулять вдали от дорог и промышленных объектов, избегайте большого скопления людей, не проводите много времени в торговых центрах. Недостаток кислорода отрицательно сказывается на состоянии здоровья.
Поскольку организму и так трудно справляться с последствиями бурь - ограничьте физические нагрузки. Внимательность в эти дни тоже снижается - откажитесь от поездок за рулем. Перенесите важные встречи и заключения сделок.
Откажитесь от соленой, жареной и жирной пищи, отдайте предпочтение овощам и фруктам. Меньше пейте кофе, от алкоголя вообще лучше воздержаться. Перейдите на чаи с травами и медом.
Здоровья вам!