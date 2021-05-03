Срочное заявление Путина о выплатах 10 000 и 5650 рублей: Приказано выплатить и отчитаться
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Срочное заявление Путина о выплатах 10 000 и 5650 рублей: Приказано выплатить и отчитаться

6:30:325/3/2021Фото: Кремлин.ру
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Президент приказал кабмину разработать подходы к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей до 1 июля.

Путин
Владимир Путин приказал правительству выплатить деньги семьям с детьми

Сайт Кремля опубликовал перечень поручений Владимир Путина по реализации послания президента Федеральному собранию. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", глава государства выступил в посланием 21 апреля. В нем, напомним, отдельно говорилось о поддержке семей с детьми. В частности Путин объявил о новых выплатах.

Как писал "Курьер. Среда. Бердск", президент пообещал на всех школьников выплатить разово в августе по 10 000 рублей для подготовки к новому учебному году. Кроме того, пособие будут выплачивать на каждого ребенка в неполной семье, где детей воспитывают одинокие родители. Отдельные выплаты полагаются беременным женщинам, попавшим в сложное финансовое положение.

В опубликованном поручении по каждому из пособий указаны конкретные даты, когда правительство должно отчитаться о выполнении.

Дословное поручение Владимира Путина

1. Правительству Российской Федерации обеспечить:

а) предоставление с 1 июля 2021 г. ежемесячной выплаты в размере 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации;

б) предоставление с 1 июля 2021 г. ежемесячной выплаты детям в возрасте от 8 до 17 лет в размере 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте Российской Федерации, которые проживают в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих в соответствии с судебным решением право на получение алиментов и не получающих их, в случае если такие семьи признаны нуждающимися или остаются таковыми после получения алиментов.

Доклад – до 15 сентября 2021 г.;

в) разработку подходов к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей.

Доклад – до 1 июля 2021 г.;

г) предоставление в августе 2021 г. единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты.

Доклад – до 1 сентября 2021 г.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, как подать заявление на получение выплат всем указанным категориям.

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От редакции

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    Аноним, 3 мая 2021 7:04:36
    между тем : В Узбекистане ветераны войны получат к 9 мая единовременную выплату в размере 12 млн узбекских сумов — это 85000 рублей по сегодняшнему курсу.
    https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/20/9may/
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    Аноним, 3 мая 2021 8:06:09
    Очередгой популизм перед выборами. Не более...
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