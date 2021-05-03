Раскрыто реальное число умерших от коронавируса: Их в 2,5 раза больше официальных цифр в Новосибирской области
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Раскрыто реальное число умерших от коронавируса: Их в 2,5 раза больше официальных цифр в Новосибирской области

6:40:195/3/2021Фото: Pixabay
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Расхождение в показателях обусловлены тем, что определяет причину смерти от COVID-19 комиссия, которая опирается на данные анализов, изготавливающихся до 45 суток. Умер каждый десятый зараженный.

Разница показателей о смертности в Новосибирской области от коронавируса составляет 2,4 раза
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В Новосибирской области число летальных исходов от коронавируса по данным Росстата превысило 3950 человек. Если верить официальной статистике, которую выдает оперативный штаб, в регионе погибли 1630 пациентов. Разница между показателями составляет 2,4 раза.

Если считать, что число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области составляет 38 847, то можно сказать, что каждый десятый случай заражения заканчивается смертью пациента.

Разницу данных от двух источников специалисты из Минздрава объясняют тем, что комиссия, которая принимает решение по каждому случаю, смотрит на показатели и анализы, которые могут изготавливаться в срок до 45 суток.

По данным Росстата непосредственно от коронавируса скончались 2989 (1758 — данные оперштаба), при этом скончались 3952 человека, заболевшие коронавирусом, пишет Тайга.инфо.

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От редакции

Каким данным вы верите больше?

    Аноним, 3 мая 2021 7:03:21
    А раскройте ещё реальные данные по зп, по безработице, росту экономики и тд и тп
    1
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    Аноним, 3 мая 2021 7:57:43
    НВР:

    Этим точно не верю. Всё это выдумки.
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