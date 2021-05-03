Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 3 по 15 мая

В мае огородникам предстоит выполнить самые разные работы - от посевов в открытый грунт моркови и свеклы, до высадки рассады, уже выращенной, в теплицу и в грунт.
Лунный календарь всегда приходит на помощь владельцам огородов, так как он учитывает рекомендации каждого лунного дня, лунные фазы, а также нахождение ее в плодородном или неплодородном знаке.
Картофель, морковь, петрушка, свекла - 1, 2, 5, 6, 7, 10 мая.
Лук и чеснок, редька и редиска - 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая.
Цветная капуста, брокколи, зелень любая, семейный лук на перо, огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, тыквы, ягоды - клубника и земляника, бобовые - 12, 13, 14, 15 мая.
Перец, баклажаны, помидоры, белокочанная капуста, листовые салаты 12 и 15 мая.
Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников 12 мая.
Самые неблагоприятные дни - 3, 4, 11 мая (новолуние).