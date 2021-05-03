Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 3 по 15 мая
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Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 3 по 15 мая

9:20:285/3/2021Фото: pxhere
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Картофель, морковь, петрушка, свекла - 1, 2, 5, 6, 7, 10 мая.

помидоры, томаты, рассада
В мае предстоит выполнить очень много работ

В мае огородникам предстоит выполнить самые разные работы - от посевов в открытый грунт моркови и свеклы, до высадки рассады, уже выращенной, в теплицу и в грунт.

Лунный календарь всегда приходит на помощь владельцам огородов, так как он учитывает рекомендации каждого лунного дня, лунные фазы, а также нахождение ее в плодородном или неплодородном знаке.

Картофель, морковь, петрушка, свекла - 1, 2, 5, 6, 7, 10 мая.

Лук и чеснок, редька и редиска - 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10  мая.

Цветная капуста, брокколи, зелень любая, семейный лук на перо, огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, тыквы, ягоды - клубника и земляника, бобовые - 12, 13, 14, 15  мая.

Перец, баклажаны, помидоры, белокочанная капуста, листовые салаты 12 и 15 мая.

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников 12 мая.

Самые неблагоприятные дни - 3, 4, 11 мая (новолуние).

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дачамайрассада. лунный календарь
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