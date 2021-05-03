Какой сегодня мусульманский праздник? 3 мая 2021 года
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Какой сегодня мусульманский праздник? 3 мая 2021 года

10:20:555/3/2021Фото: pxhere
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Кроме пророка Мухаммеда, нет никого в истории ислама, о котором столько написано на исламских языках, как об Али.

мечеть, ислам
Али был глубоко религиозным человеком
Сюжет: Обряды мусульман
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21 рамадана мусульмане чтят память имама Али — двоюродного брата, зятя и сподвижника пророка Мухаммеда.

Абуль-Хасан Али ибн Абу Талиб аль-Кураши, более известный как Али ибн Абу Талиб; 15 сентября 601 — 29 января 661) — выдающийся политический и общественный деятель; четвёртый праведный халиф (656—661), первый из двенадцати почитаемых шиитами имамов. Согласно авторитетным мусульманским источникам, единственный человек, который родился в Каабе; первый ребёнок и первый среди лиц мужского пола, принявший ислам; во время своего правления получил титул амир аль-муминин (глава правоверных).

Али был активным участником всех важных событий ранней истории ислама и всех битв, которые Пророку пришлось вести с противниками своего вероучения. «Если я — город наук, то Али — ключ к этому городу», — говорил Мухаммед. Али стал халифом после убийства взбунтовавшимися солдатами халифа Усмана. Различные события стали причиной гражданской войны с Муавией, а в конце гибелью халифа от рук убийцы-хариджита.

В историю ислама Али вошёл как трагическая фигура. Сунниты рассматривают его как последнего из четырёх праведных халифов. Шииты почитают Али как первого имама и как святого, особыми узами близости связанного с Мухаммедом, как праведника, воина и вождя. Ему приписываются многочисленные воинские подвиги и чудеса. Среднеазиатская легенда утверждает, что у Али семь могил, ибо хоронившие его люди видели, как вместо одного верблюда с телом Али стало семь и все они пошли в разные стороны.

Кроме пророка Мухаммеда, нет никого в истории ислама, о котором столько написано на исламских языках, как об Али. Источники соглашаются, что Али был глубоко религиозным человеком, преданным делу ислама и идеи верховенства правосудия в соответствии с Кораном и сунной. Они изобилуют сообщениями о его аскетизме, неукоснительном соблюдении религиозных догм и отрыве от мирских благ. Некоторые авторы отмечают, что ему не хватало политического мастерства и гибкости.

Согласно преданию, задолго до смерти Али знал о том, что будет убит, поскольку Пророк сказал ему об этом, и он сам предчувствовал это. Ряд авторов (Ибн Сад аль-Багдади; аль-Балазури; аль-Мубаррад; аль-Масуди; аль-Исфахани; Ибн Шахрашуб), исходя из многочисленных преданий, утверждают, что Мухаммед (или Али) полагали, что борода последнего будет окрашена кровью, текущей из его головы. Хариджиты, избегшие смерти у ан-Нахравана, приняли решение убить в одно назначенное время «виновников» раскола мусульманской общины — Али, Муавию и Амра ибн аль-Аса.

В ночь на 27 января 661 года три заговорщика, в том числе Ибн Мулджам, остались в соборной мечети Куфы среди множества остававшихся там до утренней молитвы. На рассвете Али провозгласил призыв к молитве и вошёл внутрь мечети. Ибн Мулджам и один из сообщников бросились на халифа с криком: «Суд принадлежит Аллаху, а не тебе, Али, и не твоим людям с мечами!» Сообщник промахнулся, в то время как Ибн Мулджам нанёс Али смертельное ранение отравленным кинжалом.

Сообщникам удалось бежать, а Ибн Мулджама схватили и подвели к халифу. Али сказал: «Душу за душу, если умру, то убейте, а если останусь, то сам разберусь с ним». Что касается Муавии и аль-Аса, то им удалось избежать смерти. Муавия получил легкое ранение в ногу, а вместо Амра был убит его приближенный Хариджа ибн Хузафа, которого хариджитский убийца принял за него.

Али позвал к себе сыновей Хасана и Хусейна и дал им последнее наставление: быть стойкими в благочестии и смирении, и добрыми к своему младшему брату, сыну его жены, имя которой Ханафия. После этого он составил завещание и продолжал повторять шахаду и имя Аллаха до последней минуты. В последние минуты жизни, собрав вокруг себя своих близких, Али давал наставления и оставил завещание для мусульман. Вечером 28 января, в ночь на 29-е января халиф Али ибн Абу Талиб скончался.

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