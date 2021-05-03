Когда отменят масочный режим в Москве, стало известно

Замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк рассказал, что в Москве пока не будут отменяться правила ношения масок и перчаток.
Пока эти меры приносят определенный эффект, нет смысла их отменять. Также нет отмены ношения перчаток, пока речь идет о соблюдении масочно-перчаточного режима.
В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Немерюк пояснил, что на период выходных, которые объявлены в мае, будет проведено много проверок в продуктовых магазинах и торговых центрах.
На вопрос о введении нового локдауна представитель мэрии сказал, что пока такой необходимости нет и вероятность минимальная.