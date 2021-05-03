Когда отменят масочный режим в Москве, стало известно
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда отменят масочный режим в Москве, стало известно

8:32:415/3/2021Фото: Pixabay
0

Речь о введении нового локдауна в Москве пока не идет, на майских каникулах будет проведено большое число проверок в торговых центрах.

Пока будем носить маски

Замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк рассказал, что в Москве пока не будут отменяться правила ношения масок и перчаток.

Пока эти меры приносят определенный эффект, нет смысла их отменять. Также нет отмены ношения перчаток, пока речь идет о соблюдении масочно-перчаточного режима.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Немерюк пояснил, что на период выходных, которые объявлены в мае, будет проведено много проверок в продуктовых магазинах и торговых центрах.

На вопрос о введении нового локдауна представитель мэрии сказал, что пока такой необходимости нет и вероятность минимальная.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
маскиперчаткилокдаун
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы соблюдаете правило ношения масок и перчаток?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    БердскНовую выплату в 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет поручил выдать Путин
    8:24:11 5/3/2021
    Новую выплату в 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет поручил выдать Путин
    Мощный космический шторм мая 2021: магнитная буря продлится шесть дней
    8:20:15 5/3/2021
    Мощный космический шторм мая 2021: магнитная буря продлится шесть дней
    Собаки рвали 9-летнюю девочку: На лице и теле обнаружили не менее 100 ран
    8:00:09 5/3/2021
    Собаки рвали 9-летнюю девочку: На лице и теле обнаружили не менее 100 ран
    БердскГорят дачи на майских праздниках в Бердске. На этот раз в СНТ "Вега-3"
    7:30:09 5/3/2021
    Горят дачи на майских праздниках в Бердске. На этот раз в СНТ "Вега-3"
    Что можно сажать с 1 по 15 мая 2021, если стоит теплая погода?
    7:20:58 5/3/2021
    Что можно сажать с 1 по 15 мая 2021, если стоит теплая погода?
    Европа хочет впускать в свои страны туристов с прививкой от коронавируса
    7:01:00 5/3/2021
    Европа хочет впускать в свои страны туристов с прививкой от коронавируса
    Раскрыто реальное число умерших от коронавируса: Их в 2,5 раза больше официальных цифр в Новосибирской области
    6:40:19 5/3/2021
    Раскрыто реальное число умерших от коронавируса: Их в 2,5 раза больше официальных цифр в Новосибирской области
    Срочное заявление Путина о выплатах 10 000 и 5650 рублей: Приказано выплатить и отчитаться
    6:30:32 5/3/2021
    Срочное заявление Путина о выплатах 10 000 и 5650 рублей: Приказано выплатить и отчитаться
    Георгий Победоносец-2021: что запрещено делать 6 мая, какую молитву читать?
    6:20:35 5/3/2021
    Георгий Победоносец-2021: что запрещено делать 6 мая, какую молитву читать?
    Налоговый вычет за дачу: Как получить, узнайте подробности
    6:05:05 5/3/2021
    Налоговый вычет за дачу: Как получить, узнайте подробности
    Скрыть объявление