Собаки рвали 9-летнюю девочку: На лице и теле обнаружили не менее 100 ран

В воскресенье, 2 мая, в Мурманске две собаки покусали девочку 2012 года рождения.
В центре города на улице Фестивальной около дома №24 бездомные собаки накинулись на ребенка и нанесли множественные укусы лица и тела. Медиками было зафиксировано не меньше ста ран.
Следователи СКР проводят проверку по факту происшествия. С места нападения изъяты записи с камер наблюдения. Также одежда пострадавшей являться одной из улик в возбужденном уголовном деле.
Контроль численности и чипирование бездомных животных в городе заслуживает отдельной оценки компетентных органов.