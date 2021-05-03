Новую выплату в 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет поручил выдать Путин
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Новую выплату в 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет поручил выдать Путин

8:24:115/3/2021
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Как заявил глава государства, выплаты предназначены для уменьшения в России бедных семей, в которых воспитываются дети.

президент
Три новых выплаты на детей ввел Путин летом 2021 года

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания  Федеральному Собранию, которое он огласил 21 апреля 2021 года, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В нем, в частности, идет речь о новых пособиях семьям с детьми. Как заявил глава государства, выплаты предназначены для уменьшения в России бедных семей, в которых воспитываются дети. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", новые выплаты получать с 1 июля ежемесячно будут родители-одиночки и беременные женщины.

Кроме того, единовременное пособие получат в августе 2021 года на школьников, в том числе тех, кто в этом году пойдет в первый класс.

В поручении правительству, опубликованному на сайте Кремля, президент уточнил возраст учеников, на которых распространяется 10-тысячное пособие, предназначенное для подготовки детей к школе.

"Предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты", - сказано в президентском поручении.

Путин обязал правительство доложить о выполнении поручения  до 1 сентября 2021 года. Ответственным глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Судя по тексту поручения, до 1 сентября все родители школьников должны получить деньги на карту, как это было в июне и июле 2020 года. Ранее президент заявлял, что начать выплачивать "десятку" нужно не позже середины августа, чтобы у людей была возможность подготовиться к новому учебном году - купить все необходимое для школы.

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