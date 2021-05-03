Новую выплату в 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет поручил выдать Путин

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, которое он огласил 21 апреля 2021 года, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
В нем, в частности, идет речь о новых пособиях семьям с детьми. Как заявил глава государства, выплаты предназначены для уменьшения в России бедных семей, в которых воспитываются дети. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", новые выплаты получать с 1 июля ежемесячно будут родители-одиночки и беременные женщины.
Кроме того, единовременное пособие получат в августе 2021 года на школьников, в том числе тех, кто в этом году пойдет в первый класс.
В поручении правительству, опубликованному на сайте Кремля, президент уточнил возраст учеников, на которых распространяется 10-тысячное пособие, предназначенное для подготовки детей к школе.
"Предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты", - сказано в президентском поручении.
Путин обязал правительство доложить о выполнении поручения до 1 сентября 2021 года. Ответственным глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.
Судя по тексту поручения, до 1 сентября все родители школьников должны получить деньги на карту, как это было в июне и июле 2020 года. Ранее президент заявлял, что начать выплачивать "десятку" нужно не позже середины августа, чтобы у людей была возможность подготовиться к новому учебном году - купить все необходимое для школы.