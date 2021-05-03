Имя самого богатого россиянина назвал Bloomberg

Владимир Потанин — владелец «Норильского никеля» стал обладателем звания самого богатого человека в России по версии Bloomberg Billionairs Index (BBI).
Состояние в 32 миллиарда долларов позволило выйти бизнесмену на первую строчку рейтинга. С января 2021 года он потерял 622 млн, а заработал больше 2 млрд долларов.
Владимир Лисин — владелец акций Новолипецкого металлургического комбината - с состоянием в 28,4 млрд долларов находится на второй позиции рейтинга BBI.
Третье место досталось Алексею Мордашову («Северсталь») с состоянием в 9,53 млрд долларов.
В прошлом году «Норильский никель» стал причиной крупнейшего разлива нефтепродуктов, за который выплатил штраф в 146 млрд рублей, что соответствует 2 млрд долларов.
Индекс BBI оценивает состояния, исходя из стоимости акций компаний, которые принадлежат представителям бизнеса. Всего российские миллиардеры стали богаче на 27,94 млрд долларов с начала 2021 года, пишет Российская Газета.