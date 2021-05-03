Критику новосибирской вакцины "ЭпиВакКорона" беспардонными происками конкурентов назвал депутат ГД

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал сомнения в эффективности вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", которая разработана в новосибирском центре "Вектор". По словам разработчика первой российской вакцины "Спутник V", после прививки новосибирским препаратом в организме человека не образуется достаточное количество антител.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мэр наукограда Кольцово Николай Красников, где расположен "Вектор", после прививки "ЭпиВакКороной" заразился коронавирусом - третий раз.
Между тем, в Госдуме встали на защиту новосибирских ученых. В частности, депутат Вячаслав Лысаков посчитал критику представителя центра им. Гамалеи происками и желанием устранить конкурентов, написал в своем Telegram-канале.
"Совершенно беспардонное, я бы сказал, эмоционально-коммерческое заявление Альтштейна - тянет на каминг-аут даже не только наших вакцин, но если не всей нашей медицины, то здравоохранения точно. И, несомненно, это скандал дня, если не года", - высказался Лысаков.
По его оценке, профессор пытался публично уничтожить новосибирских ученых, чтобы обеспечить монополию "Спутника V" на рынке. Как считает депутат, "новосибирский "Вектор" никогда не отличался многословностью и саморекламой, в отличии от своих московских коллег, совсем потерявших берега".