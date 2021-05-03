Тело застряло под днищем: Любимую спас, а сам погиб под колесами автомобиля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Тело застряло под днищем: Любимую спас, а сам погиб под колесами автомобиля

10:14:165/3/2021Фото: flickr
0

Молодой мужчина погиб, когда пытался не дать пьяному водителю ездить по поселку после застолья.

Мужчина погиб под колесами машины

3 мая в поселке Барашево, который находится в Теньгушевском районе Мордовии, произошла трагедия. 33-летний мужчина попал под колеса машины и погиб.

Владимир Власов с гражданской женой и ее братом отмечали праздник. После бурного застолья родственник жены решил проехать по селу, находясь под воздействием алкоголя.

От езды его пытался отговорить мужчина, но не сумел, молодой человек сел в машину и начал движение. Не справляясь с вождением брат мог задавить свою сестру, но ее гражданский муж оттолкнул девушку, а сам попал под колеса.

По словам свидетелей трагедии, сначала у Власова была только сломана нога, но водитель не остановился и вновь наехал машиной на пострадавшего. В результате тело застряло под днищем автомобиля, на котором пьяный водитель еще какое-то время ездил по дорогам поселка, пишет Про Город.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пьяный водительзастрял под колесомгражданская жена
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какое наказание заслужил пьяный водитель?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пашиняна не выбрали премьером: Армянский парламент распускают
    10:46:05 5/3/2021
    Пашиняна не выбрали премьером: Армянский парламент распускают
    Какой сегодня мусульманский праздник? 3 мая 2021 года
    10:20:55 5/3/2021
    Какой сегодня мусульманский праздник? 3 мая 2021 года
    Тело застряло под днищем: Любимую спас, а сам погиб под колесами автомобиля
    10:14:16 5/3/2021
    Тело застряло под днищем: Любимую спас, а сам погиб под колесами автомобиля
    БердскКадетов-спасателей из Бердска научили спасать жизнь на уникальном манекене-тренажере
    9:57:00 5/3/2021
    Кадетов-спасателей из Бердска научили спасать жизнь на уникальном манекене-тренажере
    Критику новосибирской вакцины "ЭпиВакКорона" беспардонными происками конкурентов назвал депутат ГД
    9:40:49 5/3/2021
    Критику новосибирской вакцины "ЭпиВакКорона" беспардонными происками конкурентов назвал депутат ГД
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 3 по 15 мая
    9:20:28 5/3/2021
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 3 по 15 мая
    Имя самого богатого россиянина назвал Bloomberg
    9:18:34 5/3/2021
    Имя самого богатого россиянина назвал Bloomberg
    БердскНовое пособие в 5650 рублей на детей от 8 до 17 лет выплатят неполным семьям в России
    9:04:44 5/3/2021
    Новое пособие в 5650 рублей на детей от 8 до 17 лет выплатят неполным семьям в России
    Когда отменят масочный режим в Москве, стало известно
    8:32:41 5/3/2021
    Когда отменят масочный режим в Москве, стало известно
    Мощный космический шторм мая 2021: магнитная буря продлится шесть дней
    8:20:15 5/3/2021
    Мощный космический шторм мая 2021: магнитная буря продлится шесть дней