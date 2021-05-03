Тело застряло под днищем: Любимую спас, а сам погиб под колесами автомобиля

3 мая в поселке Барашево, который находится в Теньгушевском районе Мордовии, произошла трагедия. 33-летний мужчина попал под колеса машины и погиб.
Владимир Власов с гражданской женой и ее братом отмечали праздник. После бурного застолья родственник жены решил проехать по селу, находясь под воздействием алкоголя.
От езды его пытался отговорить мужчина, но не сумел, молодой человек сел в машину и начал движение. Не справляясь с вождением брат мог задавить свою сестру, но ее гражданский муж оттолкнул девушку, а сам попал под колеса.
По словам свидетелей трагедии, сначала у Власова была только сломана нога, но водитель не остановился и вновь наехал машиной на пострадавшего. В результате тело застряло под днищем автомобиля, на котором пьяный водитель еще какое-то время ездил по дорогам поселка, пишет Про Город.