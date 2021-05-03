Пашиняна не выбрали премьером: Армянский парламент распускают

На специальном заседании армянского парламента 3 мая не был избран премьер-министром Никол Пашинян. Он был единственным кандидатом, выдвинутым на голосование, которое прошло так: 75 человек воздержались, против проголосовали трое, за — всего один.
В настоящее время парламент предпочел сценарий, по которому Пашинян в течении двух голосований (второе пройдет 10 мая) не становится премьером и парламент будет распущен. После такой череды событий должны пройти внеочередные выборы Премьер-министра Армении, которые ранее уже были запланированы на 20 июня.
Политическое большинство - фракция "Мой шаг" - воздержалось от голосования, оппозиционная фракция "Процветающая Армения" в заседании не участвовала, оппозиционная фракция "Просвещенная Армения" проголосовала против.
Ранее была достигнута договоренность о проведении внеочередных выборов, для чего премьер заявил о своей досрочной отставке, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Пашинян напомнил оппозиции о том, что в случае нарушения договоренностей о едином кандидате, «Мой шаг» изберет Никола премьером и вопрос о выборах будет неактуальным, пишет SPUTNIK.