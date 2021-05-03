На пикет против пыли вышел депутат заксобрания в Новосибирске

Депутат заксобрания Новосибирской области Александр Аксененко 3 мая стал в одиночный пикет на площадь Ленина в Новосибирске, чтобы привлечь внимание к уборке улиц странным способом. Парламентарий держал плакат «Мир.Труд.Пыль». Об акции протеста он сообщил в своем инстаграм. Асененко считает, что город в мае "не расцвел, а задохнулся в пыли".
-Традиционный майский манифест сам собой напрашивается на такую инверсию. Право трудящихся, право налогоплательщиков — жить в чистом и комфортном городе! — написал протестующий.
Пыль весной 2021 года для новосибирцев стала настоящим бедствием: эксперты подтверждают, что часто в воздухе пыль превышает предельно допустимые концентрации. А это крайне негативно отражается на жителях мегаполиса, особенно страдающих рядом заболеваний.
Впрочем, в мэрии заявляли, что начали использовать для чистки дорожного покрытия спецшампути против пыли.