На пикет против пыли вышел депутат заксобрания в Новосибирске
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На пикет против пыли вышел депутат заксобрания в Новосибирске

11:03:555/3/2021Фото: instagram.com/as_aksenenko/
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Александр Асененко считает, что город в мае "не расцвел, а задохнулся в пыли".

В Новосибирске депутат заксобрания Аксененко провел пикет против пыли

Депутат заксобрания Новосибирской области Александр Аксененко 3 мая стал в одиночный пикет на площадь Ленина в Новосибирске, чтобы привлечь внимание к уборке улиц странным способом. Парламентарий держал плакат «Мир.Труд.Пыль». Об акции протеста он сообщил в своем инстаграм. Асененко считает, что город в мае "не расцвел, а задохнулся в пыли".

-Традиционный майский манифест сам собой напрашивается на такую инверсию. Право трудящихся, право налогоплательщиков — жить в чистом и комфортном городе! — написал протестующий.

Пыль весной 2021 года для новосибирцев стала настоящим бедствием: эксперты подтверждают, что часто в воздухе пыль превышает предельно допустимые концентрации. А это крайне негативно отражается на жителях мегаполиса, особенно страдающих рядом заболеваний.

Впрочем, в мэрии заявляли, что начали использовать для чистки дорожного покрытия спецшампути против пыли.

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