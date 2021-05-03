А кладбище обработали уже от клещей?

В рубрику "сообщи свои новости" написал Житель:
Добрый день. Подскажите, пжл, обработали уже городское кладбище от клещей?
Подскажите, пжл, обработали уже городское кладбище от клещей?
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