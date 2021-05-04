Календарь дачника на 4 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректGames Online for FreeСкрыть объявлениеПриворот на мужаСкрыть объявлениеЯсновидящий, маг, экстрасенсСкрыть объявлениеКвартиры на берегу моря в МахмутларПроектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявление

Календарь дачника на 4 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

10:20:595/4/2021Фото: pixabay
0

Этот день обладает высоким энергетическим зарядом и максимально наполнен активностью.

Луна в знаке Водолей. Это бесплодный знак

04 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 23 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей Процент освещенности Луны составляет 44%. Восход Луны в 03:15, а закат в 11:13.

Хронология лунных дней


  • 22 лунный день c 02:48 03.05.2021 по 03:15 04.05.2021
  • 23 лунный день c 03:15 04.05.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Водолей (−)

Луна в знаке Водолей. Это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.

Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов.

Благоприятно в водолее:


  • вспашка, рыхление и окучивание;
  • прополка и прореживание всходов;
  • формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;
  • прищипка, пасынкование;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • сбор семян и корнеплодов на семенники;
  • уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;
  • уборка зерновых;
  • заготовка цветков, плодов и семян лекарственных растений;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • выкопка луковиц и клубней для хранения;
  • выпечка.

Возможно:


  • посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;
  • укоренение и пересадка растений: абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа.

Не благоприятно в водолее:


  • посев-посадка и пересадка любых культур,в особенности на семена, кроме экспериментальных растений;
  • полив, это может привести к заболеванию корней;
  • подкормки, т.к. можно сжечь растение.

23 лунный день (+)

4 мая 2021 года в 12:00 — 23 лунный день. Этот день обладает высоким энергетическим зарядом и максимально наполнен активностью. Этот день считается благоприятным для любых работ с надземной частью растений.

Рекомендуется в 23 лунный день:


  • обрезка деревьев, прививка, перепрививка;
  • посадка и сбор плодов, которые находятся в земле: морковь, свекла, картофель, редис, репа и т.д.;
  • обрезка усов клубники;
  • выкапывание цветочных луковиц;
  • прореживание всходов, прополка, опрыскивание культур от вредителей, удобрение почвы.

Не рекомендуется в 23 лунный день:


  • обильный полив.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Источник: mirkosmosa

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачалунный календарькалендарь дачника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хорошего урожая!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскЛивни пришли в Бердск 4 мая: Когда жара вернется в город - называем точную дату с прогнозом до +22
    10:21:01 5/4/2021
    Ливни пришли в Бердск 4 мая: Когда жара вернется в город - называем точную дату с прогнозом до +22
    Календарь дачника на 4 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    10:20:59 5/4/2021
    Календарь дачника на 4 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    БердскВ огромную яму провалилась грузовая газель на ул. Первомайской в самом центре Бердска. Смотрите фото
    10:14:59 5/4/2021
    В огромную яму провалилась грузовая газель на ул. Первомайской в самом центре Бердска. Смотрите фото
    С 11 мая отключат горячую воду в Новосибирске: График отключения до августа 2021
    9:42:35 5/4/2021
    С 11 мая отключат горячую воду в Новосибирске: График отключения до августа 2021
    Гороскоп на 4 мая 2021 года: самое главное для каждого знака
    9:20:33 5/4/2021
    Гороскоп на 4 мая 2021 года: самое главное для каждого знака
    Смертельное ДТП на Красном проспекте в Новосибирске: Водитель KIA Rio погиб в ночь на 4 мая
    9:12:47 5/4/2021
    Смертельное ДТП на Красном проспекте в Новосибирске: Водитель KIA Rio погиб в ночь на 4 мая
    4 мая - Международный день пожарной охраны: поздравления со словами благодарности
    8:48:02 5/4/2021
    4 мая - Международный день пожарной охраны: поздравления со словами благодарности
    Какой сегодня церковный праздник 4 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:16 5/4/2021
    Какой сегодня церковный праздник 4 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 мая 2021 в России и мире
    7:40:45 5/4/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 мая 2021 в России и мире
    БердскПрогноз погоды на Проклов день 4 мая в Бердске. Приметы дня
    6:00:53 5/4/2021
    Прогноз погоды на Проклов день 4 мая в Бердске. Приметы дня
    Скрыть объявление