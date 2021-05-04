С 11 мая отключат горячую воду в Новосибирске: График отключения до августа 2021
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С 11 мая отключат горячую воду в Новосибирске: График отключения до августа 2021

9:42:355/4/2021Фото: flickr.com
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В этом году испытания состоят из 14 периодов, 13 из которых затронут жителей и организации города.

В числе первых горячей воды лишатся жители правого берега

В Сибирской генерирующей компании рассказали о начале гидравлических испытаний теплосетей на плотность и прочность. С 11 мая в Новосибирске начнется отключение горячей воды.

В этом году испытания состоят из 14 периодов, 13 из которых затронут жителей и организации города.

Одних из первых отключение коснется жителей правого берега. С 11 по 24 мая испытания начнутся в зоне ТЭЦ-5.

В Заельцовском районе горячую воду отключат на: ул. Линейной, ул. Нарымской-Плановой, ул. Тимирязева, Переездной, Холодильной, Сухарной, С. Молодёжи, Ельцовской, Д. Ковальчук, Галущака, Железнодорожной.

В Железнодорожном районе под отключения попадут: ул. Железнодорожная, ул. 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, ул. Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского).

В Центральном районе отключения начнутся по: ул. Н. Островского, ул. Партизанская, Писарева, Кольцова, Д. Бедного, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнёва, Ипподромская, Татарская, О. Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская.

В Дзержинском районе лишатся воды жители: ул. Светлой, Н. Островского, Крестьянской, Партизанской, Кольцова, Планетной, Алейской, Селезнева, пр. Дзержинского (от Ермака до Кошурникова), Кошурникова, Фрунзе.

С 12 по 24 мая горячую воду отключат в зоне ТЭЦ-3: улицы Петропавловская, Станиславского, Троллейная, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Р-Корсакова, С-Гвардейцев, Ватутина, Н-Данченко, Вертковская, Степная, Пархоменко, Плахотного, Котовского, Тульская, ул. 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Забалуева, Халтурина, Колхидская, Спортивная, Филатова, Титова, Оборонная, Волховская, Троллейный, «Чистая слобода», Западный и Юго-Западный жилмассивы, поселок «Затон», промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционная, 2-я Станционная и Олимпийская.

С 12 по 20 мая у жителей зоны ТЭЦ-4 будет отсутствовать вода на: ул. Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от м. Гагаринская до ул. Северная), Д. Донского, Залесского, Жуковского, Д. Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), Плановая (чётные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Кропоткина, Деповская, Пулеметная.

С 24 по 31 мая продолжатся работы в зоне ТЭЦ-5: ул. Лазурная, Высоцкого, Волочаевская, Т. Снежиной, В. Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато.
В Первомайском районе: 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.
25 мая - зона Кировской районной котельной, цех № 2: улицы: 40 лет Комсомола, Молодости, Смоленская, Приморская, Гидромонтажная, Динамовцев, Бердышева, Печатников, Энгельса, Ветлужская, Софийская, Мухачева, Красноуфимская, Новоморская.

С 1 по 12 июня – зона Кировской районной котельной, цех № 1: улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (С.-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (м-н Бугринская роща), ЖК «Черёмушки», Бетонная, Бурденко, Тульская, Беловежская, Мира, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Паласса, С-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; ЖК «Матрёшкин двор», Северный проезд.

С 1 по 12 июня зона ТЭЦ-4: улицы Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й, 2-й переулки.

С 3 по 13 июня – зона ТЭЦ-2: ул. Серебренниковская, от Красного проспекта до Каменской – М. Горького, Чаплыгина, Щетинкина, Депутатская, Октябрьская, Свердлова, Спартака; Каинская, Инская, Якушева, Садовая, от Маковского до Кирова – Сакко и Ванцетти, Б. Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; Нижегородская и Декабристов до Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская от Сакко и Ванцетти до Лобова, Колыванская, Коммунистическая, Советская до Вокзальной магистрали.

С 15 по 26 июня – зона ТЭЦ-5: в Дзержинском районе: ул. Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й,3 -й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажный пер., 1-й, 2-й Доватора Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я, 2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский пер., Волжский пер., Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский пер., Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Даурская, Красина, Глинки, Электрозаводской проезд.

С 15 по 25 июня – зона ТЭЦ-4: 5−6 м-н Курчатова, Красных зорь, Рассветная, Тайгинская, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники, Северный поселок по улицам Фадеева, Игарская. С 16 по 25 июня – зона ТЭЦ-2 (правый берег): улицы Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между Советской и Революции, Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, Шамшурина и Ивачева до вокзала «Новосибирск-Главный», Вокзальная магистраль, проспект Димитрова до пл. Кондратюка – в Центральном округе.

С 5 июля по 16 июля – зона ТЭЦ-5: в Октябрьском районе: Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлёва, Федосева, Гаранина, Воинская, Артиллерийская, Пролетарская, Карла Либкнехта, Красноармейская, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого, Ленинградская, Московская, Алтайская, Лобова, Дунайская, Панфиловцев, Красносельская, Крамского, 1-й, 2-й пер. Панфиловцев, Пешеходная, Радиотехническая, Узловая, Псковская, Лежена, Стофато, Добролюбова, Б. Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Гурьевская, Восход (от Кирова до Короленко), Сакко и Ванцетти, Грибоедова, Никитина, Автогенная, Коммунстроевская, Маковского, Шевченко, Покатная, Сибревкома 9а, 9б, 9в, Тополевая, тер. Военного городка, Военная; в Центральном районе: Депутатская, Щетинкина, М. Горького, Чаплыгина, Октябрьская, Коммунистическая (от Каменской до Военной); Семьи Шамшиных, Каменская (от Орджоникидзе до Ипподромской).

С 5 по 15 июля – зона ТЭЦ-2: улицы Планировочная, Котовского (от ул. Пермитина до ул. Станиславского), Горская, Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, К. Маркса, Геодезическая, Новогодняя, Н.-Данченко (от пл. Лыщинского до ул. Ватутина) в Ленинском и Кировском районах, ЖК «Ясный Берег», «Восточный посёлок», «Венеция», «Панорама», абоненты по ул. 1-я и 2-я Чулымская.

С 12 по 20 июля – зона ТЭЦ-4: улицы Объединения, Окружная, Дунаевского, Учительская, Авиастроителей, Республиканская, Олеко Дундича, Театральная.

С 28 июля по 4 августа – зона ТЭЦ-2: улицы Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста в Ленинском районе.

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