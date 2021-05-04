4 мая - Международный день пожарной охраны: поздравления со словами благодарности

Мы знаем точно, что огонь
Вы укротить всегда готовы.
Забыв дела и крепкий сон,
Вы к нам спешите на подмогу.
Сегодня твой, пожарник, день,
Сегодня день, когда «Спасибо»
Мы дружно выкрикнем тебе,
И пожелаем жить счастливо.
Без горя, бед и без проблем
Без жаркой пламенной угрозы.
И чтоб огонь всегда горел
В твоем отважном взгляде грозном.
***
Пожарная охрана на посту
Наш охраняет дом, покой и наши вещи;
И не дает поблажек баловству
С огнем и спичками. Пусть баловник трепещет.
Спасибо вам за столь нелегкий труд;
Вы — молодцы и профессионалы.
На вызовах тревожных вас так ждут,
Но пусть их будет очень-очень мало.
***
С Днем пожарной охраны мы вас поздравляем.
Принимайте сердечные наши слова:
Мы вам благополучия всем пожелаем,
Образцом оптимизма вы будьте всегда.
Кто еще защитит нас, подскажет, как верно
Оградить от пожара работу и дом?
Не смогли бы мы сами так четко, наверно,
Соблюсти все законы, держаться всех норм.
Пусть всегда вам сопутствуют счастье и радость,
Пусть ваш дом не покинут надежда и мир.
Вы к родным лишь своим только чувствуйте слабость,
И дарите улыбки вы близким своим.
***
День пожарной охраны, замечательный праздник,
С ним тебя поздравляем, наш отважный пожарник!
День и ночь напролет, ты воюешь с огнем,
В твою честь мы сегодня, дифирамбы поем,
Тебе низкий поклон и спасибо от нас,
Ты спасаешь людей от огня каждый раз!
Мы здоровья и счастья желаем тебе,
И в работе удачи, и везенья в судьбе!
***
На открытку посмотри,
Дорогой пожарник:
Сто работ перебери,
Нет работы жарче.
И профессию хитрей
Вряд ли вы найдете:
Вам приходится гореть
На своей работе.
И поменьше вызовов
Пожелать вам хочется
Без пылающих костров
И без красных кочетов.
***
C праздником вас поздравляю,
Пожарный, спасатель, герой.
От всей вам души пожелаю,
Не быть обделенным судьбой.
Пусть чаще пожары пылают
В сердцах, а не в избах людей.
А вас их тушить вызывают,
Ведь вы в этом деле мудрей!
И пусть все спасенные люди
Одарят вас щедрым рублем.
А мы обещаем: не будем
Играть с настоящим огнем!
***
Пусть рано не встает порой охрана,
Но рано спать ведь тоже не ложится,
Всю ночь у телефона, у экрана,
Едва лишь прибыл — снова в бой помчится!
О, огнеборцы, от беды спасая,
Как те, кто Русь избавил от Мамая,
Всегда честны, надежны, неподкупны,
И жизнь вам предъявляет счет свой крупный.
Рискуете вы часто за спасибо,
А тех, кто пал — помянут лишь друзья.
Но мы не будем о печальном, ибо
Судьба сложна, но с вами Бог всегда!
И в этот день здоровья многократно
Хотим мы вам сердечно пожелать!
Звонков пусть будет меньше неприятных,
И больше будет времени поспать!
Источник: pozdravok.ru