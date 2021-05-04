С Днем собачьего счастья 4 мая нежные поздравления для любителей "хвостиков"

Мы всегда за них в ответе,
За питомцев милых наших!
С ними солнце ярче светит,
Дни прекраснее и краше!
Жить с животными всегда
Очень весело, уютно,
Только требуют труда
Чуть ли ни ежеминутно:
Нужно вовремя кормить,
Поиграть и искупать,
Также к доктору сводить
И лекарства покупать!
Много дел, проблем, забот
Прибавляется с питомцем!
Но он все с лихвой вернет,
Став для вас лучистым солнцем!
***
С Днем домашних животных!
Озорных и простых,
И породистых, модных,
А еще — дворовых!
Вы зверюшек любите,
Им давайте тепло,
Свою ласку дарите
Всем невзгодам назло!
***
Если в доме есть котёнок
Или маленький щенок,
То весь день заботой полон,
Ты уже не одинок.
Если есть морская свинка
Или выводок крольчат,
То друзья все без заминки
Посетить тебя хотят.
Все животные, известно,
Мир наш делают добрей,
Чтобы стала жизнь чудесней
И стократно веселей!
***
Собаки, кошки, хомячки —
Друзья наши хорошие.
Ты можешь их кормить с руки
И гладить шерсть ладошками.
Эмоций радостных заряд
Получишь, обязательно,
Ведь этих ласковых зверят
Нет в мире обаятельней!
***
Всех лохматых, полосатых
С праздником веселым.
Угостить сегодня их
Вкусненьким изволим.
Пусть они нам радость дарят,
Пусть с любовью только ждут,
Пусть в компании любимцев
Дни безоблачно текут.
***
С Днем домашних животных тебя
От души я сейчас поздравляю!
Ведь животные наши — тоже семья,
Им здоровья и счастья желаю.
Тапки наши пускай не грызут,
Не ломают все в доме, конечно.
В лапы вещи чужие пускай не берут,
С дрессировкой справляясь успешно.
Источник: pozdravok.ru