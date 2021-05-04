Поздравления в День водолаза 5 мая и подводные открытки для самых отважных

Пятого мая день водолаза отмечаем,
И поздравок свой личный высылаем.
Работа Ваша не из легких, с риском,
Мы в этот день угостим Вас ириской.
У Вас различные виды подводных работ,
И множество к людям хороших забот.
Подарки мы отличные Вам подарим,
Их по адресам Вашим мы отправим.
Но в этот день вы поскорее отдыхайте,
И праздник дружно в коллективе отмечайте.
У Вас опасная профессия,
Работаете без агрессии.
Вы водолазы наши,
День сегодняшний Ваш.
Поздравок свою высылаю,
И здоровья Вам желаю.
Часто под водой находитесь,
Без заботы Вы обходитесь.
Людей тонущих спасаете,
И на пляж Вы их вытаскиваете.
Кто знает о глубинах больше, чем они?
Для них не существует огромной глубины,
Водолазы справятся с задачей все равно,
И, как бы трудно ни было, они отыщут дно.
С акулами не плавают они вперегонки,
А тщательно исследуют дно моря иль реки.
В День водолаза мы им посвящаем поздравок,
Пусть он совсем коротенький, но смысл его глубок!
Нынче всплыл, как поплавок,
Прямо в руки поздравок!
Всем отважным водолазам
В этот день желаем сразу
Всех земных, желанных благ:
И монеток, и бумаг!
Мы желаем вам, ребята,
После каждого заката,
Из пучины выходить —
И добычу выносить:
Все сокровища морские
Камни, штучки дорогие!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru