Курбан-байрам 2021: какого числа, традиции и запреты большого мусульманского праздника

Курбан-байрам, который считается самым главным и важным событием в мусульманском мире, в этом году состоится летом. О точной дате религиозного праздника - в нашем материале.
Курбан-байрам отмечает окончание хаджа. Это паломничество, которое хотя бы раз в жизни должен пройти каждый верующий. Само название дня обозначает жертвоприношение. В праздник принято вспоминать жертву, которую Ибрахим преподнес Аллаху. Курбан-байрам происходит на семидесятый день после праздника Ураза-байрам, который, в свою очередь, отмечает окончание поста. В этом году Курбан-байрам выпадает на 20.07, когда пройдет главное празднование - оно начнется еще с восходом солнца.
История праздника
В Коране рассказана история о том, как пророку Ибрахиму пришел во время сна ангел Джабраил с посланием от Бога. В нем говорилась, что Ибрахиму нужно принести в жертву родного сына. Он с болью в сердце согласился выполнить повеление, пошел в место, где в настоящее время находится Мекка и стал готовиться к ритуалу. Его сын знал о своей участи и не противился отцу, при этом молился в знак почитания Аллаха. Когда жертвоприношение почти исполнилось, Аллах не дал пронзить сына ножом, заменил его на барана и тем самым спас молодому человеку жизнь - оказалось, что он испытывал силу веры Ибрахима, которую тот успешно показал. Поступок Ибрахима и благоволение Аллаха почитают каждый год, в этот день совершеннолетние верующие приносят животных в жертву, читают молитвы-восхваления Аллаха, совершают различные религиозные обряды.
Праздничные традиции и обряды
Курбан-байрам длится три дня. Перед самим праздником верующие выдерживают пост, в который нельзя употреблять пищу и пить. С восходом солнца 20 числа мусульмане обычно совершают омовение, затем одеваются в свежие одежды и отправляются для утренней молитвы в мечеть. После намаза мусульмане могут совершить важный обряд Курбан-байрама - жертвоприношение Аллаху животного. Для него подходят не только бараны, но и овцы, козы, верблюды, буйволы, коровы. Их нужно приносить в жертву в специальных местах. Мясо по традиции разделывают на несколько частей: одну оставляют себе, другую часть отдают близким людям, а третью - тем, кто больше всего нуждается, например, беднякам. Приносят жертвы не все мусульмане, некоторые из них по разным причинам не могут воплотить в жизнь такой обряд.
После этого принято возвращаться домой и собираться за столом с родными и близкими. Для него верующие готовят не только блюда из мяса, но и многие другие. Именно в Курбан-байрам принято заботиться о тех, кто оказался в нужде, помогать милостыней, мясом и другими продуктами. Также следует читать восхваления Аллаху.
На праздник запрещается после утреннего омовения надевать грязную одежду. Кроме этого нельзя выполнять тяжелую работу и заниматься тем, что отвлекает от молитв Аллаху и совершений праздничных обрядов, запрещается ругаться, ссориться с родными людьми, доставлять неудобства другим людям.
Во всем мусульманском мире Курбан-байрам считается выходным днем. В тех регионах России, где люди исповедуют мусульманство, 20 июля также будет выходным. Например, в Чечне и Дагестане.