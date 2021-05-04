Как начать говорить с Богом?

Если вы научитесь разговаривать с Богом, это поможет вам стать лучше. Но прежде чем идти дальше, важно подумать о том, кто для вас Бог.
Бог - это энергия и дух, которые соединяют нас со всем живым и неодушевленным на Земле.
Бог говорит через каждого из нас, даже через вас!
Ни одна религия или система убеждений не знает всего о Боге, потому что Бог всегда будет оставаться загадочным и удивительным. Разговор с Богом должен открывать вас, а не закрывать, пишет https://www.yourtango.com/
Как только вы поймете, кто и что есть Бог, вы сможете выработать практику ежедневного разговора с Богом .
Найдите способы поговорить с Богом, которые работают для вас.Во-первых, как вы хотите поговорить с Богом? Нет неправильного или правильного способа говорить с Богом. Вы можете соединиться с Богом разными способами.
Если вы являетесь членом религиозной традиции, вы можете поговорить со своим религиозным лидером, чтобы узнать больше о своих духовных практиках и ритуалах.
Самое главное, найдите духовную практику, которая будет вдохновлять и воодушевлять вас. Поначалу это может показаться вынужденным и неловким.
Со временем это будет казаться таким же важным, как еда. Вы заметите разницу, когда этого не сделаете.
Вот 15 способов включить разговор с Богом в свою ежедневную духовную практику.
1. Запланируйте это.Выберите для себя лучшее время дня и постарайтесь придерживаться нового распорядка дня .
2. Создайте безопасное пространство.
Найдите место для практики, где вас никто не побеспокоит.
Если вы не можете уединиться, расскажите окружающим, что вы делаете, и попросите их предоставить вам необходимое пространство.
3. Выберите практику, которая поможет вам оставаться сосредоточенным.Возможно, вы обнаружите, что визуализация лучше всего подходит для вас, или, может быть, вы лучше реагируете на голос.
Вам нравится тишина или музыка помогает вам оставаться в центре внимания?
4. Сохраняйте спокойствие.Если вам трудно оставаться на месте, вы можете обнаружить, что лабиринт или прогулка помогают сохранять спокойствие тела и разума.
5. Медитируйте.
Многие люди находят полезными медитации с гидом.
Одно из лучших приложений для Android и IOS называется Insight Timer . Есть бесплатная и платная версия.
6. Помолитесь с другом.Вы любите молиться с другими? Если это работает для вас, найдите человека, который будет делать это с вами каждый день.
Поскольку мы живем во времена Covid, вы можете сделать это по телефону или на любой аудио-видео платформе.
7. Найдите того, кто будет привлекать вас к ответственности.Даже если вы молитесь самостоятельно, найдите человека, который поможет вам оставаться ответственным перед собой и перед Богом.
8. Развивайте свою практику.
Когда вы начнете практику, начните с более короткого времени молитвы, а затем постепенно увеличивайте время.
9. Напишите в дневнике.Вы можете включить ведение дневника или выразительные рисунки в свое время молитвы.
10. Создайте священное место в своем доме.
Сделайте его комфортным и приятным визуально.
Возможно, вам будет полезно зажигать свечу или свечи каждый раз во время молитвы.
11. Добавьте ладан.Если вам нравится ладан, он может оказаться для вас мощным средством помочь вам войти в молитву.
12. Попробуйте эфирные масла.Эфирные масла также могут улучшить молитвенные переживания.
Найдите человека, который знает о силе эфирных масел, который поможет вам выбрать ароматы, которые подойдут вам.
13. Попробуйте разные практики.Не бойтесь пробовать разные практики, пока не найдете ту, которая вам подходит.
14. Откройте свое сердце.
Приходите в это время с открытым сердцем.
Если кто-то из страха пытается заставить вас что-то сделать, найдите другого человека, который поможет вам.
15. Не ругайте себя, если забыли.Помните, Бог здесь не для того, чтобы наказать вас, а для того, чтобы ободрить вас и призвать вас быть тем, кем вас создал Бог.
Если вы пропустите день, это не конец света, но не позволяйте себе отвыкать.
Будьте терпеливы по отношению к себе, выстраивая свою практику разговора с Богом.Держите его свежим. Обратите внимание, когда вам пора начать что-то новое.
Если к вам приходят озарения, ощущения и чувства, которые не имеют смысла и беспокоят вас, найдите религиозного лидера, духовного наставника, наставника или советника, который поможет вам понять, как Бог говорит с вами.
Наслаждайтесь путешествием и знайте, что оно приведет вас в уникальные места, о которых вы даже не мечтали.