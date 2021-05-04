ПЦР-тест на коронавирус: как делают и какие еще есть эффективные способы определить заражение

В конце 2020 года на рынке было приблизительно 400 разных тестов, которые определяют наличие коронавирусной инфекции в организме. Сейчас самый популярный из них - ПЦР-тест. О том, как проводят анализ, какие еще есть способы определения заражения - в нашем материале.
ПЦР-тестирование
ПЦР - это полимеразная цепная реакция, которая позволяет обнаружить в организме различные инфекции, не только коронавирус. Для проведения анализа у пациента берут генетический материал, в основном, слюну, потому что в ней наличие вируса можно определить на ранних стадиях. Для теста образец с помощью палочки забирают из ротоглотки или носоглотки. После этого пробу помещают в специальный прибор и добавляют к ней ферменты, а затем делают множество ее копий. Таким образом в результате биохимических реакций можно узнать не только есть ли в организме инфекция, но и определить ее количество. При этом ПЦР-тестирование не дает стопроцентной гарантии точного результата. По некоторым подсчетам, в 30-40% случаев есть вероятность получить ложноположительный анализ. Из-за этого часто рекомендуется сдавать генетический материал два раза, чтобы исключить ошибку. Результаты обычно готовы уже через 2-3 дня.
Экспресс-тесты на коронавирус
В 2020 году в России появились особые “быстрые” тесты на коронавирус, которые позволяют определить наличие или отсутствие инфекции в организме за 15-20 минут. Для этого требуется самостоятельно взять образец генетического материала из носоглотки и ротоглотки. Такое тестирование определяет в организме вирусные антигены. Если они есть, то у зараженного человека тест-полоска начнет менять цвет.
Сейчас множество экспресс-тестов можно найти на сайтах аптек, но их стоимость начинается от 1300 за один тест, а за комплект в 15-20 штук придется заплатить от 15 тыс. рублей. При этом не факт, что они эффективно определять коронавирус в организме. Сейчас качественные экспресс-тесты делают только в медицинских организациях.
ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу
ИФА - это иммуноферментный анализ. В отличие от ПЦР-теста для него нужно сдавать кровь, а не мазок. При этом тестирование показывает не наличие коронавируса в организме, а антитела, которые выработались иммунитетом после перенесенной болезни. Анализ показывает присутствие двух типов антител - IgM и IgG. Первые вырабатываются в теле человека на ранних этапах болезни, но быстро исчезают - где-то через пять недель. Вторые вырабатываются намного медленнее, но они могут сохраняться в организме долгое время, например, полгода, год и даже десятилетие. Кроме этого, ИФА-тестирование позволяет найти вирус у человека, у которого болезнь проходит бессимптомно. Также если пациент болеет более двух недель, то могут назначить ИФА, потому что ПЦР-тест возможно не определит вирус, который к тому времени способен перебраться в легкие.
КТ легких
Компьютерная томография позволяет увидеть в легких вирусную пневмонию. Причем данный метод эффективен и на ранней стадии, потому что позволяет рассмотреть даже незначительные поражения легких. Если ПЦР-тест дал положительный результат, это не значит, что можно не делать КТ. Томография позволяет увидеть какая у человека степень поражения легких. Всего их четыре: на первой степени поражается 25% легких, а на последней - более 75%. Другие тесты не могут определить подобные показатели. При этом, если ПЦР дал ложноположительный результат, его можно проверить на КТ. Результаты компьютерной томографии будут готовы в течение нескольких дней, а может и быстрее, если нет большой загрузки.