Прогноз погоды на Проклов день 4 мая в Бердске. Приметы дня
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03.05
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Прогноз погоды на Проклов день 4 мая в Бердске. Приметы дня

6:00:535/4/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Атмосферные явления: переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков.

Атмосферные явления: переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков.

Какой будет погода во вторник, 4 мая 2021 года, в Бердске и Новосибирске?

Идет 4 день отдыха майских каникул и началась Пасхальная неделя.

По прогнозу ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 4 мая ночью +5...+7, днем +13...+15oC.

Атмосферные явления: переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью ночью 6-11 м\с, местами порывы до 16

Магнитное поле Земли ожидается спокойное 04, 05 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловеротны. Озоновый слой выше нормы.

Какие приметы есть на 4 мая в народе – на Проклов день?
Если тучи стоят высоко в небе и идет дождь, то почва отлично пропитается водой.
Если пройдет майская гроза – будет очень сильно греметь гром, то будет отменный урожай хлеба.
А вот лето будет очень жарким, если уже начала расцветать черемуха.
А вот если черемуха стоит вся белая, то лето будет очень дождливым.

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