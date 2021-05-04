С Международным днем акушерки открытки дизайнерские на 5 мая и ласковые поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Международным днем акушерки открытки дизайнерские на 5 мая и ласковые поздравления

6:20:035/4/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В России в 2021 году Международный день акушерки отмечается 5 мая и проходит на неофициальном уровне.

День акушерки

Нынче акушерки, ваш День международный,
Труд у вас полезный, почетный, благородный,
На белый свет являться, вы детям помогаете,
Доброй, ласковой улыбкой, каждого встречаете!

С праздником вас, дорогие, от сердца поздравляем,
Счастья, радости, здоровья, от души желаем,
А еще любви большой, самой настоящей,
Чтоб она не угасала, а шла по восходящей!

День акушерки

На рожденных малышей
Все смотрят с «лыбой» до ушей.
Какое же это умиление —
Новой жизни появление!

Только мудрой акушерке
К этому не привыкать —
Успевай лишь принимать,
Вот работа — благодать!

День акушерки

Помогаете вы людям
В самый-самый первый миг,
И встречать на свете будут
Акушеры только их.

Поздравок примите дружный
От всех наших матерей,
Он, поверьте, так заслужен,
Будьте счастливы скорей!

День акушерки

Ты берешь нас всех за ножку,
И по попе хлопаешь ладошкой.
После этого мы всем кричим и плачем,
Ну а как же быть еще иначе?!

Благодарны мы за этот труд,
Всем тем, кто роженицам облегчение дают.
Рождения ребенка нету слаще...
Желаем, чтоб по попам шлепали почаще.

День акушерки

Вы в жизни нашей первый человек,
Вам мы обязаны всем-всем,
Спасибо говорим мы Вам навек,
Вы — акушерка, славитесь уж тем,
Что помогаете случится жизни.
Вы рядом с мамочкой всегда,
И в знойную жару и в холода,
Спасибо говорить Вам не устанем,
Любить Ваш труд, мы никогда не перестанем.

Источник: pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиуникальные открыткимеждународный день акушерки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    С Международным днем акушерки открытки дизайнерские на 5 мая и ласковые поздравления
    6:20:03 5/4/2021
    С Международным днем акушерки открытки дизайнерские на 5 мая и ласковые поздравления
    После гибели человека в гостинице "Вечный зов" СК возбудил уголовное дело
    6:03:20 5/4/2021
    После гибели человека в гостинице "Вечный зов" СК возбудил уголовное дело
    Когда Рождество Иоанна Предтечи в 2021 году: точная дата
    5:20:48 5/4/2021
    Когда Рождество Иоанна Предтечи в 2021 году: точная дата
    БердскНе бойтесь кладбища: Его и парк Победы Бердска обработали от клеща за 136 тыс. рублей из пушки
    5:15:32 5/4/2021
    Не бойтесь кладбища: Его и парк Победы Бердска обработали от клеща за 136 тыс. рублей из пушки
    Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер на 76 году жизни
    5:04:42 5/4/2021
    Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер на 76 году жизни
    В Москве перекроют улицы из-за Парада Победы и благоустройства дорог с 4 мая. Расписание ограничения движения
    5:01:31 5/4/2021
    В Москве перекроют улицы из-за Парада Победы и благоустройства дорог с 4 мая. Расписание ограничения движения
    БердскПроклятое место: Второй грузовичок за один день провалился под землю в том же месте на ул. Первомайской в центре Бердска
    4:38:59 5/4/2021
    Проклятое место: Второй грузовичок за один день провалился под землю в том же месте на ул. Первомайской в центре Бердска
    Можно ли работать на Пасхальную неделю с 3 по 8 мая 2021? Если нет, то почему?
    4:20:09 5/4/2021
    Можно ли работать на Пасхальную неделю с 3 по 8 мая 2021? Если нет, то почему?
    Россиянка проснулась обнаженной и избитой в поле после корпоратива
    4:14:29 5/4/2021
    Россиянка проснулась обнаженной и избитой в поле после корпоратива
    Лишь 7 770 инфицированных коронавирусом выявили в Росси за сутки на 4 мая 2021
    4:06:45 5/4/2021
    Лишь 7 770 инфицированных коронавирусом выявили в Росси за сутки на 4 мая 2021