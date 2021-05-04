С Международным днем акушерки открытки дизайнерские на 5 мая и ласковые поздравления

Нынче акушерки, ваш День международный,
Труд у вас полезный, почетный, благородный,
На белый свет являться, вы детям помогаете,
Доброй, ласковой улыбкой, каждого встречаете!
С праздником вас, дорогие, от сердца поздравляем,
Счастья, радости, здоровья, от души желаем,
А еще любви большой, самой настоящей,
Чтоб она не угасала, а шла по восходящей!
На рожденных малышей
Все смотрят с «лыбой» до ушей.
Какое же это умиление —
Новой жизни появление!
Только мудрой акушерке
К этому не привыкать —
Успевай лишь принимать,
Вот работа — благодать!
Помогаете вы людям
В самый-самый первый миг,
И встречать на свете будут
Акушеры только их.
Поздравок примите дружный
От всех наших матерей,
Он, поверьте, так заслужен,
Будьте счастливы скорей!
Ты берешь нас всех за ножку,
И по попе хлопаешь ладошкой.
После этого мы всем кричим и плачем,
Ну а как же быть еще иначе?!
Благодарны мы за этот труд,
Всем тем, кто роженицам облегчение дают.
Рождения ребенка нету слаще...
Желаем, чтоб по попам шлепали почаще.
Вы в жизни нашей первый человек,
Вам мы обязаны всем-всем,
Спасибо говорим мы Вам навек,
Вы — акушерка, славитесь уж тем,
Что помогаете случится жизни.
Вы рядом с мамочкой всегда,
И в знойную жару и в холода,
Спасибо говорить Вам не устанем,
Любить Ваш труд, мы никогда не перестанем.
Источник: pozdravok.ru