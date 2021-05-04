5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов: красивые картинки и слова поддержки

Как часто ставят люди на тебя ярлык,
Ты ничего не можешь, ведь ты инвалид!
Не слушай никого, а просто верь в себя,
И победить всех сможешь остальных любя!
Улыбок тебе, счастья, здоровья и удачи,
И никогда поверь ты уже не заплачешь!
Мечта пусть движет за собой вперед,
А мысли пусть в твой мир с собой зовет!
Как обидно, что тебя называют инвалид,
Но никто и не подумал, как у нас душа болит!
Все мы люди с силой воли крепче, чем у всех,
И поэтому везде нас ждет всегда успех!
Но сегодня этот праздник наш на все сто,
И не остановит в этот день уж на никто!
Тепло сердечным друг друга мы поддержим,
И не одну еще победу мы одержим!
Пусть я физически немного не такой как остальные люди,
Но я не привык получать все себе на золотистом блюде!
Душа и кровь у нас такая как и у всех,
И верю, что нас ждет оглушительный успех!
Любви и радости, успеха и нам всегда желают,
И от души сердечно всех нас поздравляют!
Давайте мы все сегодня обязательно объединимся,
За руки возьмемся все и вместе соединимся!
Сегодня день всех Вас мужественные люди,
Вы не ждете, что жизнь Вам все подаст на блюде!
Давайте всей планетой мы вместе встанем,
Друг другу мы здоровья, силы духа пожелаем!
Радоваться тоже мы умеем, и дружбу ценить,
Сердечным теплом сильно очень дорожить!
Весельем, радостью, смехом, умением и везеньем,
И творческим, конечно же, силой и вдохновением!
Давайте люди, будем с любовью относиться к тем,
Кто сильнее духом нас, но слабее от природы телом!
Пожелаем им верных и преданных делу друзей,
Дом полной чашей был и полон гостей!
Уверенно, смело смотри ты всегда вперед,
И запомни, друг он тот, кто никогда не предает!
Добра, здоровья крепкого и силы духа,
И ни одна, чтоб не дошла до тебя жизни оплеуха!
Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru