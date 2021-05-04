Когда ходят на кладбище после Пасхи: можно ли ходить до Радоницы-2021?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда ходят на кладбище после Пасхи: можно ли ходить до Радоницы-2021?

10:54:495/4/2021,Алина БуроваФото: pixabay
0

Праздник для верующих начинается со службы в храме, молитвы, а затем люди отправляются на кладбище. "Душе умершего не нужны ни яйца, ни конфеты, ни тем более стакан водки. Приношение должно быть знаком милосердия для тех, кто живет за чертой бедности" - прокомментировал "Курьер.Среда.Бердск" священник Игорь Затолокин.

Радоница - общецерковное поминовение усопших
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер первый продюсер Аллы Пугачевой и советских ВИА. Михаилу Плоткину было 77 лет

Умер первый продюсер Аллы Пугачевой и советских ВИА. Михаилу Плоткину было 77 летДата похорон экс-спикера облсовета и сенатора от Новосибирской области Алексея Беспаликова стала известнаЕщё 796 новости

Приближается Радоница – первый день поминовения усопших после Пасхи. В текущем году она отмечается во вторник, 11 мая. Но можно ли посетить кладбище в пасхальную неделю? Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал настоятель Храма "Живоносный источник" микрорайона Ложок Игорь Затолокин.

Как отметил отец Игорь, для поминовения усопших есть специальный день, именуемый Радоницей.

- В пасхальную неделю церковь призывает не ездить на кладбище,- произнес священник и настоятель храма.

В родительский день нужно помолиться, заказать панихиду, вспомнить своих умерших близких, а потом посетить кладбище. Впрочем, приносить на могилку пасхальные куличи, яйца, печенье, конфеты и другие лакомства вовсе не обязательно.

- Многие, когда оставляют что-либо на могилку, думают, что это для усопшего. Покойному ничего не нужно. Тело его уже похоронили, а душа бестелесна. Ей не нужны ни яйца, ни конфеты, ни тем более стакан водки. Всегда есть люди, которые к сожалению, живут за чертой бедности по разным причинам. Собственно приношение должно быть знаком милосердия для них,- рассказал отец Игорь.

Как упомянул священник, со временем люди смешали свои представления о православной церкви с бытовым язычеством.

- Выпивание не имеет никакого отношения к усопшим по христианской традиции. Это половина язычески-советского. Церковь в советское время была большим идеологически- силовым "колпаком". Так, например, еще 30 лет назад, если священник на Радоницу пришел на кладбище, то его могли арестовать за нарушение советского законодательства, поэтому в разных областях страны сложились разные празднования Радоницы,- описал Игорь Затолокин.

Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Радоницародительский день 2021что нудно делать в радоницу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Посещаете ли кладбище в родительский день?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКогда ходят на кладбище после Пасхи: можно ли ходить до Радоницы-2021?
    10:54:49 5/4/2021
    Когда ходят на кладбище после Пасхи: можно ли ходить до Радоницы-2021?
    Поздравление 4 мая на Международный день пожарной охраны: в стихах, короткое и для СМС
    10:48:06 5/4/2021
    Поздравление 4 мая на Международный день пожарной охраны: в стихах, короткое и для СМС
    Банки России могут наказывать заемщиков за досрочное погашение кредита: так ли это, ответил юрист
    10:31:48 5/4/2021
    Банки России могут наказывать заемщиков за досрочное погашение кредита: так ли это, ответил юрист
    БердскКогда начнется общественная экспертиза строящегося полигона ТКО у кладбища Бердска, стало известно
    10:26:07 5/4/2021
    Когда начнется общественная экспертиза строящегося полигона ТКО у кладбища Бердска, стало известно
    БердскЛивни пришли в Бердск 4 мая: Когда жара вернется в город - называем точную дату с прогнозом до +22
    10:21:01 5/4/2021
    Ливни пришли в Бердск 4 мая: Когда жара вернется в город - называем точную дату с прогнозом до +22
    Календарь дачника на 4 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    10:20:59 5/4/2021
    Календарь дачника на 4 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    БердскВ огромную яму провалилась грузовая газель на ул. Первомайской в самом центре Бердска. Смотрите фото
    10:14:59 5/4/2021
    В огромную яму провалилась грузовая газель на ул. Первомайской в самом центре Бердска. Смотрите фото
    С 11 мая отключат горячую воду в Новосибирске: График отключения до августа 2021
    9:42:35 5/4/2021
    С 11 мая отключат горячую воду в Новосибирске: График отключения до августа 2021
    Гороскоп на 4 мая 2021 года: самое главное для каждого знака
    9:20:33 5/4/2021
    Гороскоп на 4 мая 2021 года: самое главное для каждого знака
    Смертельное ДТП на Красном проспекте в Новосибирске: Водитель KIA Rio погиб в ночь на 4 мая
    9:12:47 5/4/2021
    Смертельное ДТП на Красном проспекте в Новосибирске: Водитель KIA Rio погиб в ночь на 4 мая