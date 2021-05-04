Когда ходят на кладбище после Пасхи: можно ли ходить до Радоницы-2021?

Приближается Радоница – первый день поминовения усопших после Пасхи. В текущем году она отмечается во вторник, 11 мая. Но можно ли посетить кладбище в пасхальную неделю? Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал настоятель Храма "Живоносный источник" микрорайона Ложок Игорь Затолокин.
Как отметил отец Игорь, для поминовения усопших есть специальный день, именуемый Радоницей.
- В пасхальную неделю церковь призывает не ездить на кладбище,- произнес священник и настоятель храма.
В родительский день нужно помолиться, заказать панихиду, вспомнить своих умерших близких, а потом посетить кладбище. Впрочем, приносить на могилку пасхальные куличи, яйца, печенье, конфеты и другие лакомства вовсе не обязательно.
- Многие, когда оставляют что-либо на могилку, думают, что это для усопшего. Покойному ничего не нужно. Тело его уже похоронили, а душа бестелесна. Ей не нужны ни яйца, ни конфеты, ни тем более стакан водки. Всегда есть люди, которые к сожалению, живут за чертой бедности по разным причинам. Собственно приношение должно быть знаком милосердия для них,- рассказал отец Игорь.
Как упомянул священник, со временем люди смешали свои представления о православной церкви с бытовым язычеством.
- Выпивание не имеет никакого отношения к усопшим по христианской традиции. Это половина язычески-советского. Церковь в советское время была большим идеологически- силовым "колпаком". Так, например, еще 30 лет назад, если священник на Радоницу пришел на кладбище, то его могли арестовать за нарушение советского законодательства, поэтому в разных областях страны сложились разные празднования Радоницы,- описал Игорь Затолокин.