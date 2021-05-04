Когда начнется общественная экспертиза строящегося полигона ТКО у кладбища Бердска, стало известно

Общественная экологическая экспертиза проекта строящегося полигона ТКО на границе Бердска и Искитимского района пока не началась. Об этом 3 мая «Курьер. Среда. Бердск» сообщила руководитель организации «Зеленый патруль» Светлана Рябоконь.
Ранее общественница поясняла, что причина задержки — высокая загруженность некоммерческого партнерства ЭМАССерт, являющегося одной из немногих организаций в России, способных провести такую экспертизу. Поэтому заказы им поступают со всей страны и выполнить их надо вовремя — по закону экспертиза должна быть закончена в 30-дневный срок. Если взяться за нее, когда свободных рук не хватает, то в отведенное время можно и не уложиться.
- Никто не ожидал, что директор ООО «Полигон» Денис Шалдов предоставит документы так быстро и в полном объеме. Эксперты рассказывали, что обычно застройщики, наоборот, максимально тянут с их отправкой, что приходится добиваться этого через суды, - говорит Светлана Рябоконь.
Стоимость экспертизы составит около 100 тыс. руб. Деньги на нее собирали совместно участники «Зеленого патруля» и редакция «Курьер. Среда. Бердск». По словам общественников, оплату экспертам перечислят только после того как они начнут работу.
Напомним, что в нескольких километрах от границ Бердска, на территории Искитимского района, может появиться мусорный полигон ТКО. Директором ООО «Полигон» является Денис Шалдов. В летний период работы на объекте производились, но стройка была временно заморожена.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что за ходом экспертизы следят и владельцы аэродрома «Бердск-центральный», СибНИА им. Чаплыгина. Замдиректора СибНИА Олег Лебедев пояснил журналистам, что институт может отозвать свое согласование свалки, если окажется что она будет открытой, а не закрытой, как обещал представитель застройщика.