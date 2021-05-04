Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 мая 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 мая 2021 в России и мире

7:40:455/4/2021Фото: Pixabay
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Список праздников и важных памятных дат России и мира на 4 мая 2021 года.

Йода
4 мая - День «Звездных войн»

• День собачьего счастья
• Светлый вторник
• День любителей вермишелевого супа
• Международный день пожарных (International Firefighters Day)
• День рождения складного зонтика
• Всемирный день дарения (World Give Day)
• День «Звёздных войн» (Star Wars Day)
• Международный день уважения кур (International Respect for Chickens Day)
• Всемирный день борьбы с астмой (World Asthma Day)
• День стиха на подушке (Poem on Your Pillow Day)
• День борьбы с буллингом (День розовой рубашки, Anti-Bullying Day)
• День памяти священномученика Ианнуария, епископа Беневентского
• День апельсинового сока (National Orange Juice Day) - США
• День птиц (Bird Day) - США
• День засахаренной апельсиновой корки (National Candied Orange Peel Day) - США
• День зелени (Greenery Day) - Япония
• День «маленьких и гордых» (Petite And Proud Day) - США
• День молодёжи - Фиджи
• День метеорологических наблюдений (National Weather Observers Day) - США
• День концерта (National Concert Day) - США
• День детей, нуждающихся в подгузниках (Kids in Need of Diapers Day) - США
• День китайской молодёжи - Китай
• День литературы (Literary Day) - Тайвань
• День пожарного - Польша
• День обновления взаимоотношений (National Renewal Day) - США
• День учителя (National Teacher Day) - США
• День осведомлённости о детской депрессии (Childhood Depression Awareness Day) - США
• День труда - Замбия
• Праздник «Небесной императрицы Мацзу» (Mazu`s Birthday) - Китай
• День детского фитнеса (National Kids Fitness Day) - США
• День коронации (Coronation Day) - Таиланд
• День восстановления независимости - Латвия
• День работников налогового органа - Таджикистан
• День наследного принца - Тонга
• День битвы при Кассинге (Cassinga Day) - Намибия
• День поминовения (Remembrance of the Dead) - Нидерланды
• День независимости Род-Айленда (Rhode Island Independence Day) - США
• День святого Флориана (Saint Florian Day) - Австрия
• День памяти Милана Ростислава Штефаника - Словакия
• День поминовения мучеников - Афганистан
• День работников гражданской авиации - Туркменистан
• День Дэйва Брубека (Dave Brubeck Day) - США
• Именины у Алексея, Исакия, Дениса, Кондрата, Максима, Фёдора, Ивана, Николая, Александра
• Проклов день (Ляльник)

Важные события

1113 Владимир Мономах занял Киевский Великокняжеский престол.
1715 в Париже выпущен первый складной зонтик.
1878 американский изобретатель Томас Эдисон продемонстрировал широкой публике изобретённый им фонограф.
1896 в Петербурге в саду Аквариум состоялся первый в России киносеанс.
1904 началось строительство Панамского канала.
1904 в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс».
1934 открытие Московского Дома кино (ныне Центральный Дом кино).
1935 Сталин на выпуске красных офицеров произнёс свою знаменитую фразу: «Кадры решают всё!».
1941 Гитлер назвал Черчилля «самым кровожадным стратегом мира» и провозгласил окончание «еврейско-капиталистической эпохи».
1960 Совет Министров СССР принял постановление «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами», в соответствии с которым с 1 января 1961 было проведено 10-кратное уменьшение цен (деноминация) и заработков с введением «нового» рубля, приравненного к десяти «старым».
1961 президиум ВС РСФСР принял указ об усилении борьбы с бездельниками, паразитами и тунеядцами.
1966 в Турине подписан протокол об участии итальянской фирмы «Фиат» в сооружении промышленного комплекса по производству легковых автомобилей в Тольятти.
1979 Маргарет Тэтчер становится премьер-министром Великобритании — первой и пока единственной женщиной-премьером Великобритании.
1988 компания PepsiCo стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на Центральном советском телевидении.
2000 в Московском доме русского зарубежьяя писателю Валентину Распутину вручена литературная премия. Эту премию учредил Александр Солженицын и он сам вручил Распутину диплом лауреата.
2001 в Москве утверждены правила выгула собак.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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