Какой сегодня церковный праздник 4 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 4 маяПасхальная седмица
Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского
Священномученика Ианнуария, епископа Беневентского, и с ним мучеников Прокула, Соссия, Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия, Акутиона
Народные праздники
Светлый вторник
Запрещено ссориться и ругаться.
Ошибка приходить в этот день на кладбище, это противоречит самой сути праздника. О смерти и о мертвых в Светлое Христово Воскресение вспоминается чаще, чем в другие праздники. Но на Пасху — это победное воспоминание о том, что Своею смертью Богочеловек Христос победил смерть как таковую, потому что воскрес!
Проклов день
В этот день чтут память нескольких мучеников, среди которых выделяют Прокула (Прокла) Путеольского, диакона.
В этот день проклинают нечистую силу. Люди становятся лицом на запад и обругивают нечисть, чтобы отогнать ее от дома и хозяйства.
На Руси этот праздник открывал период игр и танцев. Девушки в этот день водят хороводы вокруг яблонь и поют песни.
Цветение черемухи сулит жаркое лето.
Приметы
- Черемуха в этот день начала цвести – жди очень жаркого и засушливого лета.
- Дождь идет из высоких туч – земля пропитается влагой хорошо.
- Звезды сильно мерцали ночью, а утром появились тучи – к грозе в полдень.
- Волосы на голове отсырели, стали мягче – к дождю.
- Много щавеля – к теплой и снежной зиме.
Источник: my-calend