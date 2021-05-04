Какой сегодня церковный праздник 4 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректGames for Kids on the Computeryandex.com Скрыть объявлениеСниму порчу и сглазmagab.ru Скрыть объявлениеРаботайте дома настраивая рекламуanticrysis-profi.ru Скрыть объявлениеНедвижимость в Болгарии. Топ ценыtimetoinvest.eu Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявление

Какой сегодня церковный праздник 4 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:165/4/2021Фото: pxhere
0

В этот день проклинают нечистую силу. Люди становятся лицом на запад и обругивают нечисть, чтобы отогнать ее от дома и хозяйства.

церковь
Поста сегодня нет

Православные праздники 4 мая

Пасхальная седмица
Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского
Священномученика Ианнуария, епископа Беневентского, и с ним мучеников Прокула, Соссия, Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия, Акутиона

Народные праздники


Светлый вторник

Запрещено ссориться и ругаться.

Ошибка приходить в этот день на кладбище, это противоречит самой сути праздника. О смерти и о мертвых в Светлое Христово Воскресение вспоминается чаще, чем в другие праздники. Но на Пасху — это победное воспоминание о том, что Своею смертью Богочеловек Христос победил смерть как таковую, потому что воскрес!

Проклов день

В этот день чтут память нескольких мучеников, среди которых выделяют Прокула (Прокла) Путеольского, диакона.

В этот день проклинают нечистую силу. Люди становятся лицом на запад и обругивают нечисть, чтобы отогнать ее от дома и хозяйства.

На Руси этот праздник открывал период игр и танцев. Девушки в этот день водят хороводы вокруг яблонь и поют песни.

Цветение черемухи сулит жаркое лето.

Приметы


  • Черемуха в этот день начала цвести – жди очень жаркого и засушливого лета.
  • Дождь идет из высоких туч – земля пропитается влагой хорошо.
  • Звезды сильно мерцали ночью, а утром появились тучи – к грозе в полдень.
  • Волосы на голове отсырели, стали мягче – к дождю.
  • Много щавеля – к теплой и снежной зиме.

Источник: my-calend

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникизапретынародные приметыкакой сегодня праздникцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня церковный праздник 4 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:16 5/4/2021
    Какой сегодня церковный праздник 4 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 мая 2021 в России и мире
    7:40:45 5/4/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 мая 2021 в России и мире
    БердскПрогноз погоды на Проклов день 4 мая в Бердске. Приметы дня
    6:00:53 5/4/2021
    Прогноз погоды на Проклов день 4 мая в Бердске. Приметы дня
    Магнитная буря сегодня 4 мая 2021: метеозависимым людям солнце накануне 6-дневного шторма посылает новый геоудар
    5:00:51 5/4/2021
    Магнитная буря сегодня 4 мая 2021: метеозависимым людям солнце накануне 6-дневного шторма посылает новый геоудар
    ПЦР-тест на коронавирус: как делают и какие еще есть эффективные способы определить заражение
    4:00:31 5/4/2021
    ПЦР-тест на коронавирус: как делают и какие еще есть эффективные способы определить заражение
    Как начать говорить с Богом?
    3:00:30 5/4/2021
    Как начать говорить с Богом?
    Вакцины от коронавируса: Спутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак - в чем отличия и что лучше
    2:00:22 5/4/2021
    Вакцины от коронавируса: Спутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак - в чем отличия и что лучше
    Курбан-байрам 2021: какого числа, традиции и запреты большого мусульманского праздника
    1:00:01 5/4/2021
    Курбан-байрам 2021: какого числа, традиции и запреты большого мусульманского праздника
    Поздравления в День собачьего счастья 4 мая самые милые и трогательные
    11:20:54 5/3/2021
    Поздравления в День собачьего счастья 4 мая самые милые и трогательные
    На пикет против пыли вышел депутат заксобрания в Новосибирске
    11:03:55 5/3/2021
    На пикет против пыли вышел депутат заксобрания в Новосибирске