Вакцины от коронавируса: Спутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак - в чем отличия и что лучше

С начала пандемии коронавируса в России зарегистрировали уже три препарата, которые помогают организму вырабатывать иммунитет против этого заболевания. О том, какие вакцины есть и чем они отличаются - в нашем материале.
Спутник V
Вакцина “Спутник V” стала первым зарегистрированным в мире препаратом против коронавируса. Ее разработали специалисты исследовательского центра им. Гамалеи. Вакцина уже успешно прошла три фазы клинических испытаний и поступила в оборот в более чем 40 государствах мира. По данным авторитетного медицинского журнала Lancet, “Спутник V” эффективен на 91,6% против COVID-19. Он также способен снижать риск развития тяжелой формы заболевания на 100%.
Препарат, созданный центром им. Гамалеи - это векторная вакцина, которая основана на двух аденовирусах. Они не опасны для человека, но при этом содержит фрагмент белка Sars-Cov-2. Именно это позволяет вакцине вызывать иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Сейчас это главный препарат, который используют для вакцинации в России. Он подходит как молодым людям, так и тем, кому за 60. Интервал между прививками должен составлять не менее трех недель.
В целом, вакцина редко вызывает сильные побочные реакции, но может возникнуть в первые два-три дня высокая температура и головная боль, которые потом проходят. Среди противопоказаний: гиперчувствительность к элементам “Спутника V”, аллергия, беременность и т.д.
ЭпиВакКорона
Эта вакцина была создана научным центром “Вектор” и зарегистрирована в октябре 2020 года, при этом третья фаза клинических испытаний еще не закончилась. Препарат представляет собой три белка (пептида), которые копируют фрагмент белка вируса, вызывающего COVID-19. Как и “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” должна вводиться в организм человека дважды, с перерывом в 2-3 недели. По сообщению Роспотребнадзора, ее эффективность - 100%, но из-за того, что она не содержит в себе живого вируса, считается более мягкой и безопасной для человека. По данным испытаний, добровольцы в большинстве не ощущали ухудшения физического состояния, но у некоторых возникали боли в месте укола, которые быстро проходили, и повышалась температура.
Вакцинироваться можно начиная с 18 лет и до 60, для тех, кто старше этого возраста эффективность и безопасность препарата пока не исследована. Прививку нельзя делать беременным женщинам, тем, у кого есть гиперчувствительность к компонентам “ЭпиВакКорона”, аллергические реакции, ОРВИ и другие вирусные заболевания. После них можно вакцинироваться минимум через месяц. Также прививка противопоказана, если у человека от первой дозы возникли серьезные побочные реакции. Несмотря на заявления об эффективности, “ЭпиВакКорона” неоднократно подвергалась критике из-за недостаточных научных исследований.
КовиВак
Эту вакцину в России зарегистрировали совсем недавно - в феврале этого года. Ее создали ученые центра имени Чумакова, но клинические исследования пока не закончены. “КовиВак” - это препарат, который был сделан на основе “убитого” вируса COVID-19. Именно таким образом производятся большинство вакцин, начиная с прошлого столетия. По данным научных исследований, у 85% привившихся выработался стойкий иммунитет, но у 15% его спустя несколько недель после прививки так и не возникло. Некоторые специалисты отмечают, что он должен появиться позднее.
Вакцина “КовиВак” предназначена для людей старше 18 лет, для пожилых после 60 пока не проводилось достаточно клинических испытаний. Прививку также делают два раза. Для нее характерна не сильная боль в месте укола, у редких пациентов возникали побочные реакции в виде повышенной температуры тела и головной боли. Она, как и две другие вакцины, противопоказана при непереносимости, аллергии, острых вирусных заболеваниях и т.д.
Пока сложно сказать какая вакцина наиболее безопасна и эффективна, так как у двух из них не закончились клинические испытания, но у “Спутника” больше доказательной базы.